Kinder, die in im DDR-Kindergefängnis Bad Freienwalde untergebracht wurden, waren zu Unrecht dort. Das stellte am Donnerstag die Vorsitzende Richterin zu Beginn einer ersten Anhörung im Landgericht Frankfurt (Oder) fest.

"Die werden schon nicht ohne Grund da gewesen sein" - "Die werden schon irgendwas gemacht haben": Auch solche Äußerungen fallen, wenn in Bad Freienwalde vom früheren Kinderheim, das eigentlich eine Art Gefängnis war, die Rede ist. Für die Menschen, die dort zu DDR-Zeiten leben mussten, ist es aber schwer zu ertragen, wie Kriminelle behandelt zu werden. Deshalb legen sie so großen Wert darauf, dass amtlich festgestellt wird: Sie waren zu Unrecht dort.

André Pahl schildert, dass er damals in der Einrichtung in eine Zelle eingesperrt worden war. Drei Tage sei er weggesperrt worden: Einzelhaft, zur Eingewöhnung.

Dieses Unrecht stellte die Vorsitzende Richterin gleich zu Beginn der Anhörung im Frankfurter Landgericht am Donnerstag fest. Dabei wurde der Fall von André Pahl erstmals in einem öffentlichen Rehabilitationsverfahren verhandelt. Er erzählt, dass er 1979 nur zu seiner Oma wollte. Immer wieder floh der Junge aus einem Kinderheim in Eisenhüttenstadt. Dann brachte die zuständige Jugendhilfe Frankfurt (Oder) den 13-Jährigen nach Bad Freienwalde.

Misshandlungen, Zwangsarbeit und Einzelhaft für Minderjährige - im Durchgangs-Kinderheim Bad Freienwalde zählte das in der DDR-Zeit zum Alltag. Mehr als zehn Jahre lang kämpfen Betroffene schon um die juristische Anerkennung als Opfer. Am Donnerstag wurden drei von ihnen das erste Mal vor einem Gericht angehört.

Ehemalige Heimkinder können nach der ersten öffentlichen Anhörung vom Donnerstag vor dem Landgericht Frankfurt (Oder) grundsätzlich mit ihrer Rehablitierung rechnen. In einzelnen Verfahren sollen nun lediglich die Umstände ermittelt werden, unter denen Betroffene in Bad Freienwalde festgehalten wurden.



Ab 1968 betrieb die Jugendhilfe Frankfurt (Oder) in Bad Freienwalde das Durchgangsheim. Das frührere Gefängnis hatten die Verantwortlichen dafür baulich kaum verändert. Ursprünglich sollten Kinder und Jugendliche, die auf einen Heimplatz warteten, nicht länger als 18 Tage darin untergebracht werden. Viele sollen länger als ein halbes Jahr dort eingesperrt gewesen sein. Das jüngste eingesperrte Kind in Bad Freienwalde soll erst drei Jahre alt gewesen sein, so der Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde e.V."