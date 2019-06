Bild: rbb/Uta Schleiermacher

Erinnerungsort zerstört - Stolpersteine in Frankfurt (Oder) gestohlen

13.06.19 | 14:26 Uhr

In Frankfurt (Oder) sind am Mittwoch sieben Stolpersteine gestohlen worden. Die Stolpersteine waren im Zentrum der Stadt hinter den Lenné-Passagen am Standort des ehemaligen Jüdischen Krankenhauseses verlegt - an der heutigen Dr.-Herrmann-Neumark-Straße, die nach einem jüdischen Kinderarzt benannt ist, der bis in die 1930er Jahre in Frankfurt tätig war.



Initiativ-Gruppe entsetzt

Nach Angaben der Polizei hat der Staatsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei ruft mögliche Zeugen dazu auf, sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden. Die Initiativgruppe Stolpersteine der Stadt zeigte sich auf ihrer Webseite schockiert über "die in Frankfurt (Oder) einmalige Tat". Sie kündigte an, die Stolpersteine möglichst bald zu ersetzen und rief zu Spenden auf. Auch im Netz zeigten sich viele entsetzt über die Tat und die Tatsache, dass die Stolpersteine offenbar ausgerechnet an dem Tag entwendet wurden, an dem Anne Frank 90 Jahre alt geworden wäre.

Zwischen 2013 und 2017 verlegt