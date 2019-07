Auf Bundes- und Landesebene schließt die CDU eine Zusammenarbeit mit der AfD aus. Doch in den Kommunen läuft die Abgrenzung nicht immer so trennscharf. Im Barnim vermutet die Linke bereits eine "unheilige Allianz". Von Maximilian Horn

Den Verdacht der inoffiziellen Absprachen weist Daniel Sauer von sich. Er ist frisch gewählter Vorsitzender des Hauptausschusses in der Stadtverordnetenversammlung Bernau und dort auch Fraktionschef der CDU. "Ich kenne keine Absprachen und ich kenne auch nicht die Wahlergebnisse im Detail", sagt er. "Wir haben geheime Wahlen gehabt. Wie sich die einzelnen Kolleginnen und Kollegen abgestimmt haben, das ist etwas, was jeder für sich selbst trägt."

Laut Linkenpolitiker Walter mache sich die CDU damit zum "Steigbügelhalter der rechtsradikalen AfD". Es gebe ein "deutlich erkennbares Bündnis" in den Kommunalparlamenten, vor allem im Barnim. "Dieses Vorgehen zeigt, dass Ingo Senftleben seine Partei nicht hinter sich hat", heißt es in einer Mitteilung.

Der CDU-Politiker Sauer sagt, für seine Partei stehen in Bernau Sachthemen im Vorgergrund. Marcel Donsch, Fraktionschef der AfD im Kreistag Barnim und in der Gemeindevertretung Panketal, sagt das Gleiche für seine Partei. Er ist einer jener AfD'ler, wegen derer man in der Bundes-CDU lieber auf Distanz geht. Gegen ihn läuft derzeit ein Parteiausschlussverfahren wegen rechtsextremer Bezüge, wie die Zeitung "PNN" berichtete. Donsch bestätigt das Parteiausschlussverfahren, will es aber nicht weiter kommentieren.