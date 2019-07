Audio: Antenne Brandenburg| 03.07.2019 | Interview mit Christian Bangel

Interview | Viadrina-Dozent Christian Bangel - "Im Osten gibt es bis heute eine Idealisierung der Vergangenheit"

03.07.19 | 06:29 Uhr

Der Autor Christian Bangel lehrt im Sommersemester an der Frankfurter Viadrina über die "unabgeschlossene Transformation in Ostdeutschland". Im Interview spricht er über biografische Brüche und über das Abdriften in den Rechtsextremismus.



rbb|24: Herr Bangel, zunächst hat Migration per Definition recht wenig mit den Erfahrungen der Ostdeutschen zu tun. Denn die meisten DDR-Bürger haben nach dem Mauerfall ja nicht den Ort ihres Lebensmittelpunktes verlassen. Was lässt sich aus Ihrer Sicht trotzdem vergleichen? Christian Bangel: Naika Foroutan [Anm. d. Redaktion: die deutsche Migrationsforscherin] hat es in einem Interview mit der "taz" auf die Formel gebrach: Migranten haben ihr Land verlassen und den Ostdeutschen kam ihr Land sinngemäß abhanden. Die Transformation aller Zustände, der Wechsel fast aller Eliten, die Transformation des Wirtschaftssystems – das ist eine Erfahrung, die aus meiner Sicht mit einer Migration gleichzusetzen ist. Das Land ist von einem Tag auf den anderen ein anderes geworden. Es gab Anpassungsschwierigkeiten und es gibt bis heute Vergangenheitsmythen - eine Idealisierung der Vergangenheit. Naika Foroutan hinterfragt, ob Migranten, Muslime und Ostdeutsche möglicherweise ähnlichen Vorurteilsstrukturen und einer ähnlichen Erfahrungswelt ausgesetzt sind. Zur Migration der Ostdeutschen noch: Man darf nicht vergessen, dass in den letzten 30 Jahren ein Fünftel bis ein Viertel der Ostdeutschen das Land tatsächlich verlassen haben.

Zur Person rbb Autor und Dozent - Christian Bangel Der Autor und Journalist Christian Bangel ist in diesem Sommersemester Gastdozent an der Frankfurter Europauniversität Viadrina. Seine Lehrveranstaltung heißt in Anlehnung an sein Buch "Oder Florida. Die unabgeschlossene Transformation in Ostdeutschland".



Sie sind gebürtiger Frankfurter und waren ein Teenager, als die Mauer fiel. In Ihrem Buch "Oder-Florida" haben sie ihre Erlebnisse aus den ersten Jahren danach niedergeschrieben. Haben Sie damals schon nach Erklärungen gesucht? Gesucht schon. Man hat immer wieder diese Typen gesehen mit ihren Bomberjacken und so weiter. Ich habe da Hass entwickelt. Ich war Teenager – ein junger Mann mit langen Haaren – und musste immer wieder vor denen wegrennen, wurde zusammengeschlagen. Ich gehörte zur "Nazis raus"-Fraktion. Im Westen gibt es einfach keinen oder einen viel weniger präsenten Rechtsextremismus.



Es gibt durchaus verbreiteten Rassismus, aber was sich die Nazis der 1990er im Osten getraut haben, haben die sich im Westen nicht getraut. Das hat damit zu tun, was die ganz normalen Menschen in der Mitte der Gesellschaft dazu sagen, mit der Polizei, mit den Staatsanwälten und mit den Politikern. Da war der Osten in den 1990ern einfach noch nicht so weit. Man sieht jetzt in Frankfurt (Oder), dass sich das ändert. Hier gibt es eine richtig starke Zivilgesellschaft. Das macht mich als Frankfurter stolz, aber das war ein Weg dahin. In anderen Teilen des Ostens ist es noch nicht so weit. Deswegen müssen wir darüber sprechen.

Es gab damals extreme Fälle von Rechtsradikalismus. In Rostock oder Lichtenhagen beispielsweise kam es zu Ausschreitungen und blankem Hass gegen ehemalige Vertragsarbeiter der DDR. Wie konnte es dazu kommen? Es gibt ja gerade eine große Debatte darüber, worin denn die Ursachen der derzeitigen Wahlergebnisse im Osten zu sehen sind. Das ist letztlich auch die Debatte darüber. Ich bin selbst noch zu keinem endgültigen Urteil gekommen.



Fakt ist, dass im Osten eine regressiv-autoritäre Unterströmung vorliegt, die wohl auch irgendwie aus der DDR kommt. Es gab damals schon ein Neonazi-Problem und keine offenen Diskussionen darüber. In den 1990ern hat sich das Gefühl verfestigt, dass die Neonazis wenigstens die sind, die noch aufräumen und was machen. Bis heute gibt es im Osten eine relativ gering ausgeprägte Diskussion darüber, was Rassismus ist und warum man ihn bekämpfen muss.



Andererseits sind die Erfahrungen, die die Ostdeutschen in den 1990ern gemacht haben – der Umbruch, diese Transformation - in ihrer Tiefe noch gar nicht richtig erfasst und verstanden worden, ganz besonders nicht im Westen. Damals, in den ersten fünf Jahren nach dem Mauerfall, waren nach Angaben von Wissenschaftlern 80 Prozent der Ostdeutschen irgendwann mal arbeitslos.



Das ist ein Bruch, den sich ganz besonders Westdeutsche nicht vorstellen können. So etwas verändert eine Gesellschaft und kann sie unter Umständen wurzel- und kompasslos machen. Vielleicht auch gewaltbereit. Da wirken mehrere Dinge zusammen.

Rechter Populismus ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Mit Blick auf die letzten Europawahlen ist deutlich ein enormer Rechtsruck in Ostdeutschland abzulesen. Kann der gesellschaftliche Umbruch, den Sie formulieren, auch dafür eine Ursache sein? Radikalität ist per se nichts Schlimmes. Also man kann zum Beispiel ökologisch radikal sein und das ist aus meiner Sicht etwas total Gutes. Rechtsradikal oder rechtsextrem zu sein ist nichts Gutes, denn es isoliert eine Gesellschaft von ihrem Umfeld. Es isoliert Menschen innerhalb der Gesellschaft. Wenn man das kollektive Gefühl einer Ausgrenzung oder Zurücksetzung hat, kann es sein, dass man sich innerlich von der Gesellschaft verabschiedet. Weil man nicht mehr glaubt, dass jemand für einen spricht, sucht man andere Lösungen. Dann sucht man wahrscheinlich das, was naheliegend ist, was dem eigenen Werte und Normenbild am ehesten entspricht, wo auch ein Sprecher ist.



Das ist das, was im Osten passiert ist. Da haben ganz viele Leute gesagt: "Wir machen die zweite Revolution. Ihr habt das Gefühl verarscht und betrogen worden zu sein. Wir stehen auf und machen ein neues Deutschland." Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der in den 1990ern Neonazi war und sich von der Szene losgesagt hat. Er hat erzählt, dass sie damals sehr viel Propagandamaterial aus dem Westen, aus dem Ausland und den USA bekommen haben. Es gab eine internationale rechtsextreme Bewegung, die den Osten unterstützt hat.

Ich möchte allerdings bezweifeln, dass ostdeutsche Rechtsextremisten sich im Vergleich mit Migranten wiederfinden... Das ist richtig. Man würde auch einen schweren Fehler begehen, wenn man von einer homogenen Gruppe der Ostdeutschen und einer homogenen Gruppe der Migranten oder Muslime ausgehen würde. Das sind natürlich fast Subgesellschaften. Naika Foroutan sagt, dass diese Gruppen oder Milieus ähnlichen Vorurteilsstrukturen ausgesetzt waren, ähnliche Integrationshürden hatten und auch zum Teil ähnliche Vergangenheitsmythen pflegen.



Westdeutsche sagen über Ostdeutsche, genau wie über Muslime und Migranten, sie seien noch nicht wirklich in Deutschland angekommen. Sie hätten Probleme, die Demokratie zu akzeptieren. Über den Ostdeutschen heißt es, wenn er auf seine sozialen Nachteile hinweist, er sei ein "Jammer-Ossi". Bei Muslimen oder Migranten spricht man von Opferperspektive. Auf der anderen Seite sind die Muslime und Migranten einem Rassismus ausgesetzt gewesen, den die Ostdeutschen gar nicht kennen.

Wie fassen Ihre Studenten dieses Thema auf? An der Frankfurter Europauniversität ist Internationalität und Diversität ja Alltag. Ich habe den Eindruck, dass die Gruppe, mit der wir das im Seminar durchgehen, offen ist und sich für diesen Ansatz interessiert. Die Studenten realisieren, dass die Diskussion über Ostdeutsche, Migranten - also über Identitätspolitik versus "Wir müssen uns in einem demokratischen Konsens wiederfinden" - großes Interesse auslöst. Wir haben nun eigentlich endlich in Deutschland wieder Diskussionen, die irgendwann mal zu einem neuen Deutschlandbild hinführen könnten. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Bärbel Lampe, rbb Studio Frankfurt