+++ Neue Biberverordnung schon in der Kritik +++ Wie stehts um den Tourismus in Beeskow? +++ Abgetaucht: die Spree bei Mönchmühle +++ Oper Oder-Spree Halbzeit-Resümee aus Zuschauersicht +++ Was ist ein Riesenradkonzert? +++ Straffällige Jugendliche härter bestrafen? +++