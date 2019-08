Barnim-Kaserne in Strausberg schließt doch nicht

Die Barnim-Kaserne in Strausberg soll entgegen ursprünglichen Plänen doch nicht geschlossen werden. Das teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag in Berlin mit. Die sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen hätten sich geändert, die Bundeswehr wachse nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Schrumpfens wieder. Insgesamt werden elf Standorte behalten.