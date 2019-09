Ordnungsamt in Grünheide schreitet ein

Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl in Grünheide (Oder-Spree) gibt es Ärger um die Wahlplakate eines Bewerbers. Der Kandidat der "Wählergruppe Bürgerbündnis", Thomas Wötzel, soll so viele Plakate aufgehängt haben, das nun das Ordnungsamt einschritt.

Stichwahlen am Sonntag

Der Leiter des Ordnungsamtes, Nico Baumeister, sagte dem rbb, dass es trotz Ermahnungen zu wiederholten Verstößen gekommen sei. Darum sei das Ordnungsamt jetzt gezwungen, tätig zu werden und im rechtlichen Rahmen ein Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten einzuleiten. Im Ortsteil Mönchwinkel hingen zum Beispiel vier Plakate zu viel.

Bei der Bürgermeister-Stichwahl in Gründheide am Sonntag tritt Thomas Wötzel gegen Amtsinhaber Arne Christiani an. Im ersten Wahlgang hatte der FDP-Politiker Wötzel, der für das Bürgerbündnis ins Rennen geht, 23,2 Prozent der Stimmen erhalten. Der parteilose Christiani war auf 41,7 Prozent gekommen.