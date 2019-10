Die Brandenburger Tapeten Schwedt GmbH (BTS) stellt zum Jahresende ihre Produktion ein.

Bis Ende November würden noch Vliestapeten gefertigt, die Produktion von Papiertapeten sei schon eingestellt, sagte Betriebsstättenleiter Eckhard Rütz der "Märkischen Oderzeitung".

Das Unternehmen ist seinen Angaben zufolge der letzte noch verbliebene ostdeutsche Taptenhersteller.



2001 hatte BTS noch rund 60 Mitarbeiter. Im Jahr 2013, zum 40-jährigen Jubiläum des Unternehmens, das einst als Ableger der Papierfabrik gegründet wurde, waren es noch 13 Beschäftigte.

Weil die Nachfrage in den vergangenen Jahren stetig zurückging, waren mit ihm zuletzt noch sechs Mitarbeiter in Schwedt beschäftigt, so Rütz. Er selbst leitet den Betrieb seit 2012 und geht mit der Schließung in Rente. Seinen fünf Mitarbeitern will er nun bei der Jobsuche helfen.