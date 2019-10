rbb/Livestream Antenne Brandenburg | 25.10.2019 | Bild: rbb/Livestream

Förderung von Vertriebenenzentrum - "Stiftung Brandenburg" zieht nach Frankfurt

25.10.19 | 21:13 Uhr

Nach wochenlangen Verhandlungen zur Regierungsbildung in Brandenburg haben SPD, CDU und Grüne am Freitag den Entwurf für ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Dieser beinhaltet unter anderem auch ein Bekenntnis zur intensiveren Aufarbeitung der Deutschen und im Besonderen der Brandenburgischen Geschichte im Geiste der Versöhnung mit Polen. Im Zusammenhang mit den ehemaligen Provinzen östlich der Oder, die nach dem Zweiten Weltkrieg zu polnischen Gebieten wurden, findet darum auch die "Stiftung Brandenburg“ und deren geplanter Umzug nach Frankfurt (Oder) Erwähnung.

Archiv reicht derzeit nicht aus

Seit 1999 hat das "Haus Brandenburg“ seinen Sitz in Fürstenwalde und ist seit 2002 in Stifterhand. Dort werden über 32.000 Exponate aus den 16 ehemaligen deutschen Landkreisen aufbewahrt, registriert und aufgearbeitet. Für die umfangreichen Aufgaben reichen, nach Aussagen des langjährigen Kurators Karl-Christoph von Stünzner, der Raum, das Personal und die Gelder bei weitem nicht aus. Zurzeit arbeiten dort neben dem Vorstand und ehrenamtlichen Helfern, lediglich eine Schreibkraft und eine Bibliothekarin in Teilzeit. Gründe genug für die Erweiterung mit mehr Personal an einem größeren Standort zu wechseln. Zudem wolle man näher an die polnische Grenzregion, und damit an den früheren Mittelpunkt Brandenburgs und die Europa-Universität heranrücken. Ein neues Gestaltungskonzept sei bereits ausgearbeitet. Dafür kooperieren Vertreter der Viadrina, der Stadt Frankfurt und des Kulturministeriums miteinander.

Neue Konzepte für die Zukunft

Das Konzept sieht vor, Raum für neue Dauer- und Wechselausstellungen über die Bewegungen im Grenzraum zwischen den Ländern in den letzten Jahrhunderten zu bieten. Es sollen Begegnungs- und Schulungsräume entstehen, um auch die deutsch-polnische Zusammenarbeit zu stärken. Magdalena Abraham-Diefenbach vom Lehrstuhl der Denkmalkunde an der Viadrina zufolge, sei es wichtig, neue, generationsübergreifende Perspektiven zu schaffen und das bisher unterrepräsentierte Thema stärker auch an junge Menschen zu vermitteln. Abraham-Diefenbach sagte dem rbb: "In ein paar Jahren können wir niemanden mehr fragen und es gibt jetzt langsam immer weniger Menschen, die selbst die Flucht und Vertreibung erlebt haben. Allerdings haben wir immer noch Enkel und Urenkel, die das Recht haben, davon zu erfahren und die Geschichte zu verstehen. Es geht darum, zu zeigen, dass Krieg schrecklich ist und nie mehr passieren darf.“

Finanzierung noch nicht fest