Konkret geht es um ein fünf Hektar großes ehemaliges Kasernengelände der Roten Armee an der Pieskower Straße in Bad Saarow sowie Teile des früheren Militärflugplatzes in Oranienburg. Das Vorgehen ähnelte sich in beiden Fälle. Die BBG verkaufte die Flächen an Firmen, an denen Mitglieder der BBG selbst beteiligt waren, in Oranienburg für 205.000 Euro und in Bad Saarow für 41.000 Euro. Die neuen Eigentümer verkauften die Grundstücke wiederum zu üblichen Marktpreisen weiter und erzielten damit Millionengewinne.