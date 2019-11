Er war 2000 in die Partei eingetreten und seit 2010 als Referent für Kommunalpolitik in der Landtagsfraktion aktiv. Nebenbei engagierte er sich erst als sachkundiger Einwohner und dann als Stadtverordneter in Frankfurt (Oder), heißt es von Seiten der Grünen. Während der Koalitionsverhandlungen auf Landesebene gehörte er zum Hauptverhandlungsteam und insbesondere für die Themen Kommunalpolitik und Landesentwicklung zuständig. Wichtige Themen waren für den Grünen-Politiker ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und gesellschaftliche Modernisierung.

In der Mitteilung der Grünen heißt es: "Er prägte unsere Debatten und bereicherte unser Miteinander mit seiner ruhigen, verlässlichen und zuversichtlichen Art. In seiner Heimat Frankfurt (Oder) baute er bündnisgrüne Strukturen mit auf, als es in Brandenburg nur wenige hundert Mitglieder gab. Mit ihm verlieren wir nicht nur einen engagierten Streiter für starke Kommunen, mit Jörg verlieren wir einen liebevollen Freund. Seine Lebensfreude, sein Humor, seine Weitsicht werden uns fehlen und gleichzeitig in guter Erinnerung bleiben."