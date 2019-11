Bild: imago-images/Christian-Ditsch

Handy-Video zu Polizeieinsatz - Gewaltvorwürfe: Innenministerium stellt sich hinter Polizei

08.11.19 | 20:09 Uhr

Nach Gewaltvorwürfen gegen Brandenburger Polizeibeamte aufgrund eines im Internet verbreiteten Videos stellt sich das Innenministerium des Landes hinter die Einsatzkräfte. Aus dem Video gehe nicht hervor, "wieso es überhaupt zu einem Einsatz der Polizei gekommen" sei, teilte Ministeriumssprecher Ingo Decker am Freitag mit. Auch zeige das Video nicht, "was der Anwendung unmittelbaren Zwangs durch die Polizisten vorausgegangen" sei. In dem Video ist ein Einsatz der Polizeibeamten in einer Außenstelle des Sozialamtes in Diedersdorf (Märkisch-Oderland) am Montagvormittag zu sehen. Die Aufnahmen zeigen, wie die Beamten in einem der Räume einen Asylsuchenden mit Schlägen traktiert, während der Mann heftigen Widerstand leistet.

Auseinandersetzung im Sozialamt

Dem vorangegangen war laut Polizeiangaben vom Donnerstag eine verbale Auseinandersetzung zwischen Sozialamtsmitarbeitern und dem 28-jährigen Mann aus Kamerun. Hintergrund war demnach, dass der Mann unzufrieden mit der Höhe seiner Sozialleistungen war. Er habe weder den Anweisungen der Mitarbeiterin, noch des Sicherheitsdienstes, das Haus zu verlassen, Folge geleistet. Auch der Aufforderung der hinzugerufenen Polizisten sei er nicht nachgekommen. Daher musste die Polizei laut eigener Angabe "unmittelbaren Zwang" durchsetzen. Sie rechtfertigte das damit, dass der 28-Jährige sich dabei "massiv zur Gegenwehr gesetzt und um sich gebissen, geschlagen und getreten" habe. Das Verhalten der Polizeibeamten sei deshalb aus Sicht des Polizeipräsidiums nach gegenwärtiger Einschätzung rechtmäßig, hieß es am Donnerstag. Gegen die am Einsatz beteiligten Beamten liegt laut Polizeiangaben seit Donnerstag eine Anzeige wegen Gewaltanwendung vor. Diese habe offenbar offenbar eine "dritte Person" aufgrund des Videos Anzeige gestellt.

Flüchtlingsrat: Große Dunkelziffer bei Polizeigewalt

Der Flüchtlingsrat Brandenburg zeigte sich am Freitag bestürzt über die Gewalt der Polizei, die auf dem Video zu sehen sei. Geflüchtete befänden sich gegenüber Behörden in einer besonders verletzlichen Situation. Ihr Aufenthaltsstatus und ihre Zukunft seien von den Entscheidungen der Behördenmitarbeiter abhängig, teilte Lotta Schwedler von der Organisation mit. "Das macht es für sie umso schwieriger, sich gegen Übergriffe und Gewalt zu wehren." Die Dunkelziffer im Fall von Polizeigewalt sei groß.

GdP: "Körperlicher Zwang leider Polizeialltag"

Die Gewerkschaft der Polizei teilte am Freitag mit, Polizisten hätten bei dem Einsatz gegen den Asylbewerber aus dem Kamerun "körperlichen Zwang" ausgeübt. Dieser sei "nie schön anzusehen", gehöre "aber leider zum Polizeialltag", so der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Andreas Schuster am Freitag in einer Mitteilung. Videoaufnahmen könnten zur Aufklärung von Verbrechen beitragen, würden aber immer nur einen Ausschnitt des tatsächlichen Geschehens wiedergeben, hieß es in der Mitteilung. Die Ausgangssituation sei in dem Video nicht zu sehen. Daraus dürfe aber nicht geschlossen werden, betonte die GdP, "dass der massive Widerstand des 28-Jährigen, den die Mitarbeiter der Behörde, der Sicherheitsdienst und die Polizisten beschrieben haben, nicht stattgefunden hat". Wie das Innenministerium sieht auch die GdP "derzeit keine Hinweise, dass die Kollegen rechtswidrig gehandelt haben". In ihrer Mitteilung verweist die Gewerkschaft darauf, dass die Staatsanwaltschaft aufklären werde, was bei dem Einsatz tatsächlich passiert sei - "und zwar nicht auf Grundlage von Videoausschnitten und Bauchgefühl".



