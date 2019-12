Die Bundeswehr will die Landesverteidigung in Ostdeutschland stärken und dafür ein neues Regiment in Brandenburg aufstellen. Das kündigte das Verteidigungsministerium am Dienstag in Berlin an.



Dabei handelt es sich um ein Regiment zur Abwehr atomarer, biologischer und chemischer Waffen. Das ABC-Abwehrregiment 1 werde ab dem kommenden Jahr in der Barnim-Kaserne in Strausberg (Märkisch-Oderland) untergebracht. Dort gebe es die besten Infrastrukturbedingungen und Strausberg liege ganz in der Nähe von Berlin. Im Jahr 2027 soll das Regiment dann voll einsatzfähig sein.