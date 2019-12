Bild: dpa/Patrick Pleul

Brandenburger Ministerium - Vertragsverhandlungen mit Tesla haken

16.12.19 | 17:39 Uhr

Der Kaufvertrag zwischen dem Land Brandenburg und dem US-Unternehmen Tesla für das Gelände in Grünheide ist noch nicht in trockenen Tüchern. Nach Angaben von Brandenburgs Finanzministerium gegenüber dem rbb ist noch ein Punkt bei den Verhandlungen umstritten. Welcher das ist, wurde am Montag jedoch nicht gesagt. Dennoch gehe man davon aus, dass noch in dieser Woche der Finanzausschuss zusammenkommen kann, um den Kaufvertrag zu genehmigen, sagte ein Sprecher.

Landrat Lindemann rechnet mit Tesla-Unterlagen

In der vergangenen Woche hieß es noch, dass die Sitzung des Ausschusses für diesen Mittwoch geplant sein. Inzwischen ist allerdings auch von Freitag die Rede. Zur Begründung hieß es aus der Landesregierung, Gründlichkeit gehe vor Schnelligkeit, man wolle sich von Tesla nicht unter Druck setzen lassen.



Der Landrat von Oder-Spree, Rolf Lindemann (SPD), sagte nach einem ersten Treffen einer regionalen Tesla-Steuerungsgruppe des Kreises Oder-Spree am Montag in Fürstenwalde, er erwarte, dass noch am Montag oder im Laufe dieser Woche der Antrag zur Genehmigung des Fabrikbaus von Tesla eingehen werde.

Für die Fabrik werden voraussichtlich Bäume gefällt

Tesla will in Grünheide im Kreis Oder-Spree von 2021 an einen SUV fertigen. Dafür will Tesla 300 Hektar landeseigenen Wald kaufen. Der Baubeginn auf dem Gelände soll, so zumindest die Ankündigung, im ersten Halbjahr 2020 sein.



Für das Areal liegt ein rechtsgültiger Bebauungsplan vor; allerdings sind beispielsweise für das immissionsschutzrechtliche Verfahren noch Unterlagen nötig. Nach der Ankündigung von Tesla im November kritisierten Naturschützer, dass sie bislang in die Planungen nicht einbezogen worden waren. Derzeit stehen auf dem Gelände noch Kiefern; diese müssten für die Fabrik gerodet werden.



Linke warnt vor "Pokerspiel"