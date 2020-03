dpa/Patrick Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 03.03.2020 | O-Töne Olaf Jansen | Bild: dpa/Patrick Pleul

Mögliche Kapazitäten - Brandenburg könnte 3.500 Geflüchtete sofort aufnehmen

04.03.20 | 06:09 Uhr

Tausende Menschen versuchen derzeit, über die türkisch-griechische Grenze nach Europa zu gelangen. Nach Angaben der Zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg könnte das Land kurzfristig rund 3.500 Menschen aufnehmen. Von Sabine Tzitschke



Brandenburg ist für eine mögliche Aufnahme von Geflüchteten, die etwa aus Griechenland oder der Türkei nach Deutschland kommen wollen, gewappnet. Das sagte Olaf Jansen, Leiter von Brandenburgs Zentraler Ausländerbehörde (ZABH), dem rbb.

Von den 3.000 Plätzen in den vier Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes seien derzeit rund 1.482 Plätze belegt, die aktuelle Kapazität könne das Land zudem schnell auf 5.000 Plätze ausweiten. "Wir haben die gesamten Registrierungsprozesse zwischen den Bundes- und den Landesbehörden sehr eng verzahnt, insbesondere hier in Brandenburg greift das Hand in Hand", sagte Jansen.

"2015 eine völlig andere Situation"

"Außerdem haben wir gerade erst eine interne Studie zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gemacht, in der wir geschaut haben, was passiert, wenn bestimmte Schwellen überschritten werden und wie wir dann reagieren müssten", sagte Jansen.

Die Zentrale Ausländerbehörde und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) sitzen am selben Standort in Eisenhüttenstadt. "Alle Registrierungsschritte, erkennungsdienstlichen Maßnahmen und medizinischen Erstuntersuchungen können im selben Takt durchgehalten werden. Das war 2015 eine völlig andere Situation", so Jansen.



15 bis 20 Geflüchtete kommen pro Tag nach Brandenburg

Derzeit kommen den Angaben zufolge täglich im Schnitt 15 bis 20 Flüchtlinge in Brandenburg an und lassen sich registrieren. Die Menschen kommen demnach vor allem aus der Türkei, Afgahnistan, Iran, Irak, vereinzelt auch aus Pakistan oder der Russischen Föderation. "Eine Verdoppelung des derzeitigen Zulaufs können wir noch ohne irgendwelche Änderungen verkraften und ganz normal in relativ kurzen Durchlaufzeiten verarbeiten und unterbringen", sagte Jansen. "Wenn sich die Flüchtlingszahlen vervierfachen würden, müssten wir möglicherweise noch zusätzliche Kapazitäten schaffen, aber auch dafür gibt es Pläne und ein fertiges Konzept, welche Liegenschaften dann zusätzlich generiert werden." Zusätzlich gäbe es Containeranlagen, die die Erstaufnahme nutzen könne.