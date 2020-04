Zweitwohner Mitte Freitag, 24.04.2020 | 14:45 Uhr

Die Darstellung am Ende ist doch missglückt. MV war eines der wenigen Länder, die so strikt alle Besucher ausgesperrt hat. Dass sie jetzt ein kleines Stück wieder dahinkommen, wo andere schon immer waren, nämlich Zweitwohnsitzbesitzer reinzulassen, kann man doch nicht im Ernst als "erstes Land, das Lockerungen zulässt" verkaufen. Brandenburg hatte das gar nicht erst verboten! In MV bleibt das Vermieten an Feriengäste genau so verboten wie woanders.