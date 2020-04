"Golfer, Bootsbesitzer, Dauercamper und Tennisspieler" belagern aktuell die Verwaltung des Landkreises Oder-Spree und fordern für ihr Hobby Ausnahmegenehmigungen. Seit Tagen muss sich das Gesundheitsamt in Beeskow nach eigenen Angaben mit "Lockerungsanfragen" beschäftigen.

Landrat Rolf Lindemann klagte in einer emotionalen Ansprache auf Facebook [facebook.com] über ein "penetrantes Drängen". Er werde mit aller Konsequenz die gebotene Kontaktsperre kontrollieren und durchsetzen, kündigte er an. Lindemann sprach von einem "bunten Treiben" am Berliner Stadtrand, welches es zu unterbinden gelte.

Lindemann will jetzt das Gesundheitsamt des Landkreises um 40 Mann aufstocken, um Fragen zu beantworten und Infektionsketten zu recherchieren.