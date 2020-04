Schüler und Pendler wollen einem Bericht der "Lausitzer Rundschau" [lr-online.de] zufolge an der deutsch-polnischen Grenze gegen die strengen Quarantäne-Regeln in der Corona-Krise demonstrieren. Die Quarantänepflicht bei Überschreitung der Grenze müsse nach Auffassung der Initiatoren für Schüler und Pendler aufgehoben werden, berichtet die Zeitung unter Berufung auf einen polnischen Facebook-Aufruf.

Zahlreiche Schüler aus Polen besuchen in Grenzstädten wie Guben/Gubin Schulen in Deutschland. In Brandenburg soll der Schulbetrieb in Kürze schrittweise wieder aufgenommen werden. Bei der Rückkehr nach Polen ist derzeit jedoch eine zweiwöchige Quarantäne vorgeschrieben.

Auch deutsche Reisende müssen nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland in Quarantäne - allerdings nur, wenn sie sich dort mehrere Tage aufgehalten haben. Ausnahmen gibt es zudem für Lkw-Fahrer oder Pendler.



Am Freitag wollen sich Deutsche und Polen um 19 Uhr an den Grenzübergängen zu einem Spaziergang entlang der Oder und der Neiße treffen, hieß es. Dabei sollen Masken benutzt und auf angemessenen Abstand geachtet werden. Geplant sei zudem, die "Ode an die Freude" von Ludwig van Beethoven zu singen. Bei der für Guben zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus war bis Montagvormittag nach Aussage einer Sprecherin keine Anmeldung einer Versammlung zum Thema bekannt.