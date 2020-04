Vor 75 Jahren begann an den Seelower Höhen (Märkisch-Oderland) eine der blutigsten Kämpfe im Zweiten Weltkrieg. Die bis dahin größte Kanonade der Militärgeschichte ließ die Menschen noch in weiter Entfernung an ein Erdbeben glauben - dann begann der Sturm zehntausender Rotarmisten auf die stark befestigten Stellungen. Drei Tage dauerte die Schlacht. Der Roten Armee eröffnete sie den entscheidenden Weg zur Einnahme Berlins.

Nur ein stilles Gedenken ohne Reden erinnerte am Donnerstag an den Schlachtbeginn. Landes- und Kommunalpolitiker verneigten sich vor den Kränzen am sowjetischen Ehrenmal, hielten Abstand. Ein russischer Offizier salutierte, neben ihm der russische Botschafter Sergej Netschajew. Dieser wandte sich dann aber doch noch einmal an die Menschen in seiner Nähe. "Nochmal vielen Dank allen Brandenburgern für die Pflege und für die Fürsorge für die gefallenen sowjetischen Soldaten", sagt er.