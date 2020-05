"Das bedeutet 76 Stunden-Wochen plus Rufbereitschaft"

Gesundheitsämter in Ostbrandenburg

Gesundheitsämter in Ostbrandenburg ächzen unter der Mehrbelastung in der Corona-Krise. Im Amt Oder-Spree wachsen die Überstunden ins Endlose, dem Amtsarzt dort fehlen dauerhaft fünf Ärzte. Von Uta Schleiermacher

Mit der Nachverfolgung von Corona-Fällen kommen die Gesundheitsämter in Ostbrandenburg derzeit gut zurecht. Doch um allen Aufgaben gut nachgehen zu können, bräuchte er deutlich mehr Ärzte, sagt der Amtsarzt von Oder-Spree, Ricardo Saldaña-Handreck, rbb|24. Er fühle er sich in seinem Amt nicht gut aufgestellt: "Wir haben einen absoluten Fachkräftemangel, besonders Ärzte und Gesundheitsaufseher, die ja gerade in der jetzigen Zeit sehr wichtig sind", sagte er.