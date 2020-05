Die Präsidentschaftswahl in Polen am kommenden Sonntag wird kurzfristig nicht stattfinden. Das hat der Vorsitzende der nationalkonservativen Regierungspartei "Recht und Gerechtigkeit" (PiS), Jaroslaw Kaczynski, am Mittwochabend der polnischen Presseagentur PAP mitgeteilt. Bis zuletzt wollte Kaczynski mit seiner Partei am 10. Mai als Wahltermin festhalten.