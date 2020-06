Der Barnim schafft fünf zusätzliche Stellen für das Jugendamt, unter anderem für den Kinderschutz. Das hat der Kreistag am Mittwoch in Eberswalde beschlossen. Das Barnimer Jugendamt war im Januar 2020 in die Kritik geraten, als der Fall eines über Jahre vernachlässigten Mädchens in Eberswalde bekannt wurde.