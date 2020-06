Europäische Union oder Nationalismus, Schwulenrechte oder konservatives Familienbild - bei der Präsidentschaftswahl in Polen geht es um Grundsatzfragen. Das treibt auch die Bürger in der Grenzstadt Slubice um.

Der nationalkonservative Amtsinhaber Andrzej Duda hat die Präsidentschaftswahl am Sonntag in Polen gewonnen. Der Kandidat der rechtspopulistischen PiS-Partei, die auch die polnische Regierung stellt, verpasste jedoch mit knapp 44 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit. Deshalb muss er in einer Stichwahl am 12. Juli gegen den zweitplazierten liberalen Kandidaten Rafal Trzaskowski antreten.