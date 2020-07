Die erste ostdeutsche Juristin am Bundesverfassungsgericht ist eine Frankfurterin: Die Viadrina-Professorin hat jetzt vom Bundespräsidenten ihre Ernennungsurkunde erhalten. Der hob ihre Herkunft aus den "nicht mehr ganz so neuen Ländern" hervor.

Am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe spricht jetzt erstmals eine Juristin aus Ostdeutschland Recht. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreichte der Frankfurter Rechtsprofessorin Ines Härtel am Freitag die Ernennungsurkunde für ihr Amt am höchsten deutschen Gericht und vereidigte sie.

Härtel sei eine "hoch qualifizierte Juristin", sagte Steinmeier in Berlin. "Nicht weniger wichtig finde ich, dass 30 Jahre nach der Wiedervereinigung jemand an das Bundesverfassungsgericht kommt, der aus den nun nicht mehr ganz so neuen Ländern stammt."