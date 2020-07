Ursprünglich hatte Brandenburg den früheren Präsidenten des Landesverfassungsgerichts, Jes Möller, für das Richteramt nominiert. Nachdem es Streit mit anderen Bundesländern gab, wurde nun seit mehreren Wochen an einem anderen, gemeinschaftlichen Vorschlag gefeilt, der Juristen nicht in ihrer Würde beschädigt.

Demnach hätten sich alle beteiligten Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen auf Härtel geeinigt. Die 48-jährige Jura-Professorin wurde in Staßfurt (Sachsen- Anhalt) geboren und leitet aktuell die Forschungsstelle Digitalrecht an der Viadrina. Mit Härtel würde erstmals seit 30 Jahren eine Juristin aus Ostdeutschland in das höchste Gericht Deutschlands ziehen. Sie soll dem Bundesrat an diesem Freitag zur Wahl vorgeschlagen werden.

Ines Härtel von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) soll neue Richterin am Bundesverfassungsgericht werden. Das geht aus einer Mitteilung der Bremer Senatskanzlei vom Mittwoch hervor.

Ines Härtel ist seit 2014 Inhaberin des Lehrstuhls für Öffentliches Recht, Verwaltungs-, Europa-, Umwelt-, Agrar- und Ernährungswirtschaftsrecht an der Juristischen Fakultät der Viadrina. Sie ist spezialisiert in den Gebieten Datenschutzrecht und Digitalrecht und leitet die Forschungsstelle für Digitalrecht an Viadrina. In den Jahren 2018/2019 war sie Mitglied des Digitalbeirats des Landes Brandenburg. Von 2017 bis 2019 war Härtel Richterin im Nebenamt am OVG Berlin-Brandenburg.

Die Amtszeit der Verfassungsrichter beträgt zwölf Jahre. Die 16 Mitglieder des höchsten deutschen Gerichts, die in zwei Senaten sitzen, werden jeweils zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat gewählt. Diese bestimmen abwechselnd auch den Präsidenten und den Vizepräsidenten. Notwendig ist bei den Wahlen eine Zweidrittelmehrheit.