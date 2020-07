Die Viadrina-Rechtsprofessorin Ines Härtel wird neue Richterin am Bundesverfassungsgericht. Damit bricht die Digital-Expertin einige Muster: Ostdeutsch, weiblich und auch die jüngste Richterin in Karlsruhe. Von Phil Beng und Larissa Mass

Die Pressestelle der Viadrina Universität Frankfurt (Oder) verkündete am Freitag, dass Härtel die Wahl "mit großer Freude, Stolz und Demut" zugleich erfülle. "Gerade im dreißigsten Jahr der deutschen Einheit empfinden viele die Wahl als weiteres wichtiges Zeichen für ein gleichberechtigtes Miteinander auch in den Institutionen des Rechts in unserem Land."

Ines Härtel gilt als medienscheu. Doch an das Rampenlicht wird sich die frisch ernannte Verfassungsrichterin wohl gewöhnen müssen. Immerhin wird Härtel die erste Ostdeutsche am höchsten Gericht der Bundesrepublik.

Geboren in Staßfurt in Sachsen-Anhalt, wuchs Ines Härtel in der DDR auf. Für ihr Studium der Rechtswissenschaft ging sie an die Georg-August-Universität Göttingen, wo sie 1995 ihr Erstes und drei Jahre darauf das Zweite Staatsexamen ablegte.

Härtel lehrte an den Universitäten Göttingen und Bochum, bevor sie 2014 an die Oder wechselte. Ihr Fachgebiet, Öffentliches Recht, reicht von Landwirtschafts- bis hin zu Digital- und Datenschutzthemen. An der Europa-Universität Viadrina leitet sie die von ihr begründete Forschungsstelle Digitalrecht. Diese Spezialisation führte sie auch in den Jahren 2018 und 2019 zur Beteiligung im Digitalbeirat des Landes Brandenburg.