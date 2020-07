Peter Berlin Dienstag, 28.07.2020 | 21:10 Uhr

Angesichts der großen Not in den Lagern: Brandwunden, Herz- und Atemwegserkrankungen, Kinder (!) mit Selbstmordversuchen sowie Erkrankungen wie Krätze, die auf die schlechten Bedingungen in Moria zurückzuführen sind ist es ein absolutes Unding, dass Seehofer das Landesaufnahmeprogramm abgelehnt hat und Berlin nur die Aufnahme von 142 Menschen erlaubt, obwohl Berlin - wie viele andere Bundesländer auch - deutlich mehr Plätze für die notleidenden Menschen angeboten hat! Das ist ein Verrat an den humanen Werten Deutschlands und angesichts der Not der Menschen ein absolutes Unding!