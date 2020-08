Frankfurt (Oder) und Slubice werden sich nicht mehr wie ursprünglich geplant als Europäische Kulturhauptstadt 2029 bewerben. Das teilte Oberbürgermeister René Wilke (Linke) am Dienstag mit.

Er habe für das Projekt sehr gekämpft, sagte Wilke. Aber in der jetzigen Situation Mittel in etwas hineinzugeben, was einen "unsicheren Ausgang" habe, könne sich die Stadt aktuell nicht mehr erlauben. "Da muss der Fokus auf anderen Dingen liegen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Bürgermeister von Slubice, Mariusz Olejniczak, sei er sich über die Entscheidung einig gewesen. Zunächst hatte die "Märkische Oderzeitung" berichtet.