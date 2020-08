Start: Samstag, 5. September 2020, 14.00 Uhr, Plac Bohaterow, Słubice

Treff für Zugreisende: 13.00 Uhr Bahnhof Frankfurt (Oder)

Corona-Regeln: Es besteht die Pflicht zur Mund-und-Nasen-Bedeckung sowie Mindestabstand von 2 Meter in Polen bzw. 1,50 Meter in Deutschland, in Slubice sind gegenwärtig max. 150 Teilnehmende zugelassen.

Weitere Informationen:

www.facebook.com/frankfurt.slubice.PRIDE

www.facebook.com/events/696843941043967

Instagram: @slubice.frankfurt.PRIDE