Die Stadt Frankfurt (Oder) wird sich in Folge der Corona-Pandemie grundlegend neu aufstellen. Das geht aus einem Strategiepapier zur Neuausrichtung der Stadt hervor, dass Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) am Wochenende veröffentlicht hat.

Gegenüber dem rbb sagte Wilke, er wolle nun in seinem Sparkurs die städtischen Beteiligungen überprüfen. So sollen städtische Gesellschaften finanziell stärker in die Pflicht genommen werden. "Das betrifft im Prinzip alle städtischen Gesellschaften, wie etwa die Messe- und Veranstaltungs-GmbH, bei der es eher um Zuschussreduzierung geht, Dienstleistungs-Holdings, das Technologie- und Gewerbecenter (TeGeCe), die Wohnungswirtschaft oder die Wasser- und Abwassergesellschaft", sagte er. Außerdem gäbe es Überlegungen, städtische Gesellschaften auch zu veräußern.

Das 19-seitige Papier enthalte darüber hinaus Vorschläge zur Erschließung neuer Gewerbeflächen. Die Themen Ansiedlungen und Wirtschaftsentwicklung hätten gerade in Bezug auf die Ansiedlung des Elektro-Autobauers Tesla in Grünheide (Oder-Spree) große Priorität, so Wilke. Dazu ist die Nutzung von Freiflächen besonders hervorgehoben als Nutzung von Gewerbeflächen. Aber nicht nur das, Frankfurt (Oder) soll attraktiver werden für zuziehende Arbeitnehmer der Anlieferfirmen. Auf Freiflächen sollen so auch mehr qualitativer Wohnraum geschaffen werde und diverse Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.