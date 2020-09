dpa/Hubert Mathis Audio: Antenne Brandenburg | 05.09.2020 | Ira Helten | Bild: dpa/Hubert Mathis

Demo für LGBTIQ-Rechte in Polen und Deutschland - Erste Pride in Słubice und Frankfurt (Oder) hat begonnen

05.09.20 | 15:24 Uhr

Mit einer Pride-Parade demonstrieren LGBTIQ-Aktivisten in Frankfurt (Oder) und Słubice am Samstag, um auf die Diskriminierung in Polen aufmerksam machen. Auf polnischer Seite finden auch Gegenkundgebungen statt.

Die erste Pride-Demonstration in Frankfurt (Oder) und Słubice hat am Samstag begonnen, rund 1.000 Teilnehmer versammelten sich dafür zunächst in der polnischen Grenzstadt. Die Teilnehmer tragen Regenbogenfahnen oder halten Plakate mit Aufschriften wie "Jezus miał dwóch ojców" ("Jesus hatte zwei Väter") oder "Solidarität mit LGBTQ in Polen". Die Demonstranten fordern ein gemeinsames Bekenntnis von der Doppelstadt, sich gegen die sogenannten "LGBTIQ-freien Zonen" zu positionieren, die Politiker im Süden und Osten Polens ausgerufen haben. Außerdem möchten sie ihren Worten zufolge Städte sicherer und diskriminierungsfreier machen. "Wir fordern auch, dass im Bildungsangebot und Sexualkundeunterricht die geschlechtliche Vielfalt stärker thematisiert wird und für die Doppelstadt und das Umland ein deutsch-polnisches Beratungsangebot für queere Menschen geschaffen wird", sagt Ira Helten, Mitorganisatorin der Pride-Parade vorab.

Gegendemonstrationen auf polnischer Seite

Lesben oder Schwule, Bi-, Trans-, intersexuelle oder andere queere Menschen geraten in Polen zunehmend gesellschaftlich unter Druck. Insbesondere seitdem zunehmend Kommunen die sogenannten "LGBTIQ-freien Zonen" beschlossen haben. Die streng konservative Regierungspartei PiS hatte im letzten Präsidentschaftswahlkampf nicht-heterosexuelle Orientierungen als "Ideologie" verunglimpft. Die Organisatoren bestätigten am Donnerstag auf ihrer Facebookseite, dass auf polnischer Seite eine weitere Demonstration in Słubice angekündigt sei, die "womöglich Gegner der Pride" seien. Die Veranstalter*innen sagten, sie seien darauf vorbereitet und stünden mit der Polizei vor Ort in Kontakt. Sie riefen die Teilnehmer*innen dazu auf, sich nicht durch eine mögliche Gegendemonstration provozieren zu lassen. Die Parade sähen sie nicht dadurch gefährdet.

Grenzübergreifende Demo-Route

Der Pride-Umzug hat um 14 Uhr auf dem Plac Bohaterow im polnischen Słubice begonnen. Die Route führt zur Oderbrücke und durch das Frankfurter Zentrum zum Holzmarkt, wo die Abschlusskundgebung gegen 16:30 Uhr geplant ist. Während der Demonstration sollen queere Personen, Aktivist*innen und Organisationen aus Deutschland und Polen ihre Geschichten, Arbeit, Forderungen und Ziele vorstellen. Die Organisator*innen haben ebenfalls Reden von Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke (linke) und Słubices Vize-Landrat Robert Włodek (SLD) angekündigt.

Teilnehmer*innen müssen wegen der Auflagen zum Schutz vor Corona einen Mund-Nasen-Schutz tragen und die Mindestabstände einhalten - in Polen sind es zwei Meter, in Deutschland anderthalb Meter. Ira Helten erklärt, die Veranstalter würden Masken verteilen. Ein "Awareness-Team" werde während der Demo deutlich auf auf den Mindestabstand hinweisen. "Wer das nicht beachtet wird von der Demonstration verwiesen", sagt Helten.

500 Teilnehmer in Frankfurt (Oder) angemeldet

Die Teilnehmerzahl ist deutlich größer als zunächst angemdelte. Auf deutscher Seite 500 wurden zunächst Teilnehmer angemeldet. Auf polnischer Seite hieß es zunächst, wegen der Corona-Auflagen in Polen dürften dort nur 150 Personen an der Demonstration teilnehmen.

Sendung: Brandenburg aktuell, 05.09.2020, 19:30 Uhr