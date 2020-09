Bild: dpa/Kay Nietfeld

Tierseuche - Klöckner fordert von Brandenburg Maßnahmen gegen Schweinepest

24.09.20 | 11:25 Uhr

Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) fordert von Brandenburg Anstrengungen zur Ausrottung der Afrikanischen Schweinepest. Sie sagte, das Land müsse eine Koordinierungsfunktion für seine Kommunen und Verbände übernehmen. Unterschiedliche Zuständigkeiten müssten gebündelt werden. Klöckner sagte, Deutschland werde frühestens dann wieder als Schweinpest-frei gelten, wenn mindestens ein Jahr lang keine positiven Funde gemacht wurden. Außerdem sagte sie der Deutschen Presse-Agentur: "Unser Ziel muss es sein, mit einer nationalen gemeinsamen Kraftanstrengung die Ausbreitung der ASP in andere Bundesländer und in den Haustierbestand zu verhindern und sie aus unserem Land wieder rauszubekommen". Im Kampf gegen die Tierseuche gebe es bereits einen Bund-Länder-Krisenstab, ein EU-Team mit Veterinärexperten und eine Taskforce auf Arbeitsebene sei im Einsatz. "Wir forschen parallel an einem Impfstoff", sagte die Ministerin vor Beginn eines Treffens der Länder-Agrarminister am Donnerstag im saarländischen Weiskirchen.



Der Ausbruch der ASP in Brandenburg und die Folgen sind Hauptthema auf der Agrarministerkonferenz. Am Donnerstag beraten die Minister, am Freitag soll es auch Beschlüsse geben.

Senftleben: Schweine sollen schnellstmöglich in Schlachtbetriebe

Auch der Brandenburger Landtag beschäftigte sich am Donnerstagvormittag mit der Tierseuche. In einer aktuellen Stunde ging es unter anderem um das Krisenmanagement der Landesregierung und um die Unterstützung der Landwirte. Bei der Bekämpfung der ASP dürften sich Verwaltung, Landwirte und Jäger keine Fehler erlauben. Das sagte Agrarexperte der CDU-Landtagsfraktion, Ingo Senftleben in der Aktuellen Stunde. Außerdem forderte er, einen stabilen Schutzzaun nicht nur in einer Kernzone zu errichten, sondern an der gesamten Grenze zu Polen. Zudem sollte ihm zufolge bei der Suche nach weiteren Wildschweinkadavern die Hilfe der Bundeswehr angefordert werden. Ein großes Gebiet rund um die Kernzone müsse zusätzlich eingezäunt und dort müssten Wildschweine intensiv gejagt werden. Senftleben forderte auch Hilfe für Landwirte. Sie müssten schnellstmöglich ihre Felder abernten können und ihre Schweine in Schlachthöfen abliefern dürfen.

Zaun, Drohnen, Suchtrupps und Hundestaffeln

Der Antrag zur aktuellen Stunde kam zuvor von der CDU. Fraktionschef Redmann sprach im rbb am Donnerstagmorgen von einer dramatischen Lage. Notwendig seien zusätzliche Maßnahmen, um eine weitere Ausbreitung der Tierseuche einzudämmen. Das Agrarministerium plant unter anderem, einen Schutzzaun an der Grenze zu Polen zu errichten. Es geht zunächst um einen festen Zaun im Kreis Spree-Neiße. Allerdings seien auch Landesmittel geplant, um feste Zäune weiter in Richtung Norden zu bauen. Derzeit sind in dem betroffenen Gebiet Hubschrauber mit Wärmebildkameras und Drohnen im Einsatz. Zudem sind geschulte Suchtrupps und Hundestaffeln aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz auf Kadaversuche unterwegs. Inzwischen wurden 29 Fälle der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen in Brandenburg bestätigt. Die Tierseuche ist für Menschen nicht gefährlich.