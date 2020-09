So einen Fall hat es in Brandenburg noch nie gegeben: Eine Stadtverordnetenversammlung suspendiert ihren Bürgermeister für drei Monate und erteilt ihm Hausverbot im Rathaus. Mitte Juni dieses Jahres ist das in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald geschehen: Swen Ennulat (Freie Wähler) wurde von den Stadtverordneten beurlaubt.

Er wehrte sich gegen den Entschluss und am 24. August entschied das Verwaltungsgericht Cottbus, dass die Suspendierung zu weit ging. Ennulat, seit drei Jahren Bürgermeister, darf also wieder amtieren. Am Montag steht nun die erste Stadtverordnetenversammlung für den Bürgermeister nach der Suspendierung an.