"Wir packen's an" ist ein gemeinnütziger Verein mit Hauptsitz und Sammelstelle in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland). Seit Dezember 2019 organisieren die Mitglieder in Berlin und Brandenburg Hilfsaktionen für Geflüchtete in griechischen Geflüchtetenlagern. So sammelte der Verein unter privaten Spendern Sachgüter und schickte bisher insgesamt fünf Hilfstransport-Lkw nach Griechenland. Zwei davon erreichten auch die Partner-NGOs auf Lesbos und unterstützten dort unter anderem das Lager Moria.