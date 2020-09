dpa/P. Pleul Audio: Antenne Brandenburg | 17.09.2020 | Autorin: Anna Bayer | Bild: dpa/P. Pleul

Debatte um Kleidervorschriften in Joachimsthal (Barnim) - Wenn das Stadtparlament festlegt, ob der Rock zu kurz ist

18.09.20 | 15:22 Uhr

Darf die Geschäftsordnung einer Stadtverordnetenversammlung festlegen, was ihre Mitglieder anziehen dürfen und was nicht? Darüber wird in Joachimtshal heftig debattiert. Von Anna Bayer

In Joachimsthal gibt es Streit in der Stadtverordnetenversammlung – und zwar um lange Hosen und züchtige Oberteile. In einem Punkt der Geschäftsordnung heißt es: "Es ist angemessene Kleidung zu tragen: lange Hosen für Männer, schulterbedeckte Oberteile und über die Knie reichende Röcke für Frauen."

Lange Hosen für Männer, knielange Röcke für Frauen

Als Ruth Butterfield von den Grünen vor einem Jahr zur Stadtverordneten gewählt wurde und diese Passage las, habe sie ihren Augen nicht getraut, sagt sie: "Dass eine Kleiderordnung genau vorschreibt, was man in einer Stadtverordnetenversammlung anzuziehen hat, das kann eigentlich nicht sein im 21. Jahrhundert."

Die 51-jährige Übersetzerin wollte die Stelle mit der Kleiderordnung streichen und reichte einen Antrag ein, um die Geschäftsordnung zu modernisieren, wie sie sagt. Problematisch findet die gebürtige Britin, dass das Regelwerk zwischen Männern und Frauen unterscheidet: Männer müssen Hosen tragen, Frauen Röcke. Außerdem störe sie die Bevormundung.

In Joachimsthal sehen das aber offenbar nicht alle so. Die CDU-Fraktion, die gegen die Streichung der Passage war, möchte sich dem rbb gegenüber nicht äußern. Und auch der Bürgermeister, Rene Knaak-Reichstein (CDU) antwortete nur schriftlich auf die rbb-Anfrage, die Änderung der Geschäftsordnung werde in einer der nächsten Stadtverordnetenversammlungen noch einmal diskutiert. "Bis dahin werde ich mich zu diesem Thema nicht äußern und stehe für ein Interview nicht zur Verfügung", teilte er mit.

Änderungsantrag wird hitzig diskutiert

Mit so viel Gegenwind hat Ruth Butterfield nicht gerechnet, als sie den Antrag gestellt hat. Sie habe gedacht, die Änderung sei mehr oder weniger eine Formsache. "Ich war völlig baff, dass so viele dagegen waren. Ich dachte alle wären damit einverstanden, die Geschäftsordnung zu modernisieren, aber das war nicht so.“

Die Befürchtung: Stadtverordnete in Badelatschen

Die 51-jährige Übersetzerin sagt, manche hätten die Befürchtung, dass Stadtverordnete in Badelatschen kommen würden, wenn die Kleiderordnung abgeschafft werde. Ruth Butterfield findet dieses Misstrauen unverständlich. Ihrer Meinung nach sollte jeder Stadtverordnete selbst beurteilen, was angemessene Kleidung bedeutet: In der Geschäftsordnung stehe auch nicht, man solle nicht betrunken in die Versammlung kommen. "Das ist für mich auch selbstverständlich und für alle anderen auch."

Ruth Butterfield will die Kleiderordnung weiterhin aus der Geschäftsordnung streichen und das Thema noch einmal auf die Tagesordnung setzen. Ob das gelingt, wird eine der nächsten Stadtverordnetenversammlungen zeigen. Sendung: Antenne Brandenburg, 18.09.2020, 15:10 Uhr