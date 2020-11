Spectator Dienstag, 03.11.2020 | 14:34 Uhr

Selbst wenn der strategische move aufgeht, wird das Resultat maximal eine Kannibalisierung innerhalb des linken Lagers sein. Eine Influencerin, die Werbeeinnahmen zugunsten der "Seenotrettung" spendet, zieht vielleicht Studentixe von Grünen und Linken ab. Die einfachen Leute (formerly known as: die Arbeiterklasse), die in die Wahlabstinenz oder gleich zur AfD abgewandert sind, bekommt man damit eher nicht zurück. Will man vielleicht auch gar nicht.