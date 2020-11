Randall Halle Audio: Antenne Brandenburg | 03.11.2020 | Bild: Randall Halle

Interview | Viadrina-Professor bei der US-Präsidentschaftswahl - "Es ist in Deutschland schwer verständlich, dass jemand mit einem Gewehr zum Wahllokal geht"

03.11.20 | 17:36 Uhr

Randall Halle, Professor an der Europa-Universität Viadrina, ist anlässlich der US-Präsidentenwahl in seine Heimatstadt Pittburgh gereist, um seine Stimme abzugeben. Vor Ort berichtet er von Spannungen aber auch der Freude, Demokratie zu feiern.

Am Dienstag sind in den USA über 300 Millionen Amerikaner in 52 Bundesstaaten zur Wahl aufgerufen. Das Duell läuft zwischen dem amtierenden Präsidenten der Republikaner Donald Trump und seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden.

Randall Halle ist Gastwissenschaftler an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Eigentlich arbeitet er an der University of Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania. Dorthin ist er extra vor der US-Wahl gereist, um vor Ort seine Stimme abzugeben. Der rbb hat am frühen Morgen um 8:30 Uhr Ortszeit mit ihm gesprochen.

rbb|24: Haben Sie schon gewählt? Randall Halle: Ich habe meine Stimme schon abgegeben und es ging ziemlich easy. Ich hatte eine Schlange erwartet. Gegen 7 Uhr gab es wohl schon eine Schlange mit 100 Menschen, aber innerhalb einer Stunde hatten alle schon ihre Stimme abgeben können.

Sie wählen ja erst nicht das erste Mal. Ist die Stimmung in ihrer Stadt Pittsburgh diesmal anders? Auf jeden Fall. Pittsburgh ist, so wie die meisten Hauptstädte, eher demokratisch ausgerichtet. Aber dieses Mal ist die Lage in der Stadt ziemlich angespannt. Und wenn man etwas nach außerhalb reist, in die Vororte und in die Kleinstädte um Pittsburgh reist, merkt man, dass die Wählerschaft eine andere ist. Dass das sozusagen "Trump-Country" ist. Man hat das Gefühl, dass wir in jetzt zwei Ländern wohnen. Das ist nicht gut.

Randall Halle mit Selfie vor dem Wahllokal

Pittsburgh ist ja in Pennsylvania, und der Bundestaat gilt als sogenannter "Swing State", wo also mal die Republikaner und mal die Demokraten stärkste Partei werden. Wann erwarten Sie denn dort erste Ergebnisse? Das ist unterschiedlich. In Pennsylvania wird es wahrscheinlich drei Tage dauern, bis all die Stimmen ausgezählt sind. Das fängt hier in Pittsburgh sofort an, schon jetzt am Morgen. Aber in anderen Städten und Landkreisen werden sie erst morgen damit beginnen. Das heißt, wir werden heute in diesem Bundesstaat kein klares Bild haben. Das führt auch zu dieser Anspannung, weil es zu dem Gefühl führt, dass möglicherweise etwas gemogelt oder geschummelt werden könnte. Aber das stimmt nicht. Dieses Verfahren ist üblich, dass es drei Tage dauert. Und es ist wichtig, dass man wirklich auf diesen Bundesstaat aufpasst. Denn es ist nicht nur ein Swing State, sondern der Bundesstaat könnte entscheidend sein, weil wir sehr viele Wahlmänner haben. [ARD-Video zum US-Wahlsystem]

Sie sprechen da Befürchtungen an. Manche Beobachter befürchten im Zuge der US-Wahl Probleme und Auseinandersetzungen beider Lager. Haben Sie diese Sorgen auch? Eine Weile, nachdem ich meine Stimme abgegeben habe, habe ich mit den Menschen vor dem Wahllokal gesprochen. Wir hatten alle das Gefühl, dass zwar nicht hier in der Stadt, aber in anderen Kleinstädten oder Dörfern eine Miliz auftauchen könnte. Das ist in Deutschland wahrscheinlich schwer vorstellbar, dass jemand mit einem Gewehr zum Wahllokal geht. Aber hier ist es möglich und diese Lage könnte dazu führen, dass Menschen dadurch eingeschüchtert werden. Bis jetzt haben wir aber nichts davon gehört. Ich hatte bis jetzt auch niemals davon gehört, aber jetzt wird es thematisiert, das ist schon ein Zeichen dafür, wie angespannt die Lage ist.

Wahlplakate in Pittsburgh

Bleiben Sie noch eine Weile in den USA, um den Wahlausgang zu beobachten? Erleben Sie den Ausgang noch mit? Auf jeden Fall. Wir hatten heute Morgen 2 Grad, es ist also sehr frisch. Wir haben jetzt Handwärmer und warme Sachen an. Aber das gehört dazu, es ist immer ein Teil von dem "Erlebnis Demokratie" würde ich sagen, dass man ein bisschen mitmacht und am Ende mitfeiert. Was ich noch Interessantes berichten kann ist, dass ich gehört habe, dass es morgen eine Demo in der Stadt geben soll an den Orten und Büros, in denen die Stimmen ausgezählt werden, um diese zu schützen, falls etwas passieren sollte. Das ist auch für uns etwas total Neues und zeigt, es ist dieses Mal anders.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Nico Hecht für Antenne Brandenburg. Dieser Text ist eine redigierte und gekürzte Version des Gesprächs.