Am Donnerstag hatte der Landkreis ein Disziplinarverfahren gegen Ennullat eingeleitet. Ihm wird Blockade von Stadtparlamentsentscheidungen und Unterschlagung von Tagesordnungspunkten bei Sitzungen vorgeworfen. Das bestätigte Landrat Stefan Loge dem rbb.

In Königs Wusterhausen haben die Fraktionen von CDU, SPD, Linken, Grünen und "Wir für KW" einen Abwahlantrag gegen Bürgermeister Swen Ennullat (Freie Wähler) eingereicht. Die Stadtverordneten sehen nach eigenen Angaben mit dem Bürgermeister keine Chance mehr für eine weitere konstruktive Zusammenarbeit und wollen die Bürger in einer Wahl darüber abstimmen lassen.

Das Vertrauensverhältnis zwischen dem Bürgermeister und einem Großteil der Stadtverordneten gilt als zerrüttet. Ennullat, der seit 2017 im Amt ist, war auf Beschluss der SVV unter anderem wegen mangelnder Kooperation im Juni vom Dienst suspendiert worden. Gegen ihn wurde ein Hausverbot in der eigenen Dienststelle verhängt.

Nach seiner Rückkehr zeigte er sich nach Meinung zahlreicher SVV-Mitglieder weiterhin nicht zur Zusammenarbeit bereit. So beanstandete er beispielsweise zahlreiche Posten im Haushalt, so dass dieser nicht in Kraft treten konnte. Ennullat soll auch zahlreiche Beschlüsse der SVV nicht umgesetzt haben. Ihm wird auch vorgeworfen, er habe vor der SVV Tagesordnungspunkte von der Liste gestrichen, bei denen es um die Arbeit des Bürgermeisters gehen sollte.