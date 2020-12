Georg-Stefan Russew/rbb Audio: Antenne Brandenburg | 03.12.2020 | Rolf Lindemann | Bild: Georg-Stefan Russew/rbb

Haushalte, Corona, Entwicklungskonzepte - Polit-Gremien in Ostbrandenburg tagen zum letzten Mal in diesem Jahr

03.12.20 | 14:46 Uhr

Wenige Wochen vor der Weihnachtsfeiertagen treten in der Uckermark, im Barnim, Frankfurt (Oder) und Oder-Spree die Poltik-Vertretungen ein letztes Mal in diesem Jahr zusammen. Bei Finanzierungsfragen setzen die Gremien auch zukünftig auf Investitionen.

Die Ostbrandenburger Landkreise blicken infolge der Corona-Pandemie, der Afrikanischen Schweinepest oder gesetzter Klimaziele auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Vor dem Jahreswechsel sind die Programme in den politischen Vertretungen deshalb gut gefüllt, um Grundsteine für 2021 zu legen.

Neuer Vize-Landrat in der Uckermark

In der Uckermark traten die Abgeordneten bereits am Donnerstag zur Kreistagssitzung zusammen. Dort wurde der 57-jährige Schulleiter Frank Bretsch (SPD) mit 27 Ja- und 17 Nein-Stimmen zum neuen Vize-Landrat gewählt. Die Neuwahl war notwendig geworden, weil Landrätin Karina Dörk (CDU) nach einem Zerwürfnis den Vorgänger Bernd Brandenburg (SPD) im Juni abwählen ließ. Den Vorstoß begründete sie damals mit dem fehlenden Vertrauensverhältnis zum Beigeordneten.

Zwischen der CDU-Politikerin und Nachfolger Bretsch stimme die Chemie. "Auf die Arbeit freue ich mich wirklich sehr", so Bretsch am Mittwoch. "Ich denke, dass es gerade in der sehr engen Zusammenarbeit mit der Landrätin, den anderen Dezernenten und mit dem Kreistag, möglich ist, dass wir den Landkreis Uckermark auch in schwierigen Zeiten voranbringen." Frank Bretsch tritt im Februar sein neues Amt als Vize-Landrat an.

Haushalt 2021 mit Corona-Defizit

Eines der weiteren Hauptthemen war der Beschluss des Haushaltes für das kommende Jahr. Dieser sieht Erträge von rund 395 Millionen Euro bei knapp 401 Millionen Euro Ausgaben vor. Fest steht nun, dass der Landkreis wegen der Steuer-Mindereinnahmen infolge der Coronapandemie an die Reserven muss.

Eines der weiteren Hauptthemen war der Beschluss des Haushaltes für das kommende Jahr. Dieser sieht Erträge von rund 395 Millionen Euro bei knapp 401 Millionen Euro Ausgaben vor. Fest steht nun, dass der Landkreis wegen der Steuer-Mindereinnahmen infolge der Coronapandemie an die Reserven muss.

Landrätin Dörk sagte dem rbb gegenüber: "Wir sind bei Ausgaben, die um sechs Millionen höher sind als unsere Einnahmen. Aber ich denke, es ist ein solider und guter Haushalt. Wir haben eine Kreisumlage von 42 Prozent und insofern bin ich froh, dass der größte Teil der Kreistagsabgeordneten dem heute ihre Zustimmung gegeben hat und wir ab dem 1. Januar dann auch handlungsfähig sind." Frank Bretsch, der künftig auch das Amt des Finanzdezernenten übernimmt, setzt neben Sparmaßnahmen auch auf Bundes-, Landes- und EU-Förderungen.

Der Kreistag genehmigte am Mittwoch ebenfalls den Bau eines Zaunes entlang der Oder zur Abwehr vom Wildschweinen aufgrund der Afrikanischen Schweinepest. Der Bau soll 1,5 Millionen Euro kosten. Der Kreis geht erstmal in Vorleistung, letztlich hat aber das Land zugesagt, die Kosten für den Zaunbau zu übernehmen.

Mehr Investition und digitaler Kreistag in Oder-Spree

Ebenfalls am Mittwoch tagte der Kreistag in Oder-Spree. Auch dort wurde der Haushalt für 2021 verabschiedet. Dieser hat ein Volumen von mehr als 460 Millionen Euro. Der Kreis plant zahlreiche Investitionen und Maßnahmen, so Finanzdezernent Michael Buhrke (SPD). Darunter sollen Gelder in neue Radwege, Instandhaltungen und etwa 13 Millionen Euro in die Schulen fließen. Für den Straßenbau sind 4,5 Millionen Euro und weitere drei Millionen für den Bau von Verwaltungsgebäuden geplant.

Künftig sollen Ausschüsse, Beratungen, Sitzung des Kreistages auch digital stattfinden. Die Abgeordneten stimmten einer entsprechenden Änderung der kommunalen Notlagenversorgung zu. Diese Sonderregelung gilt ab sofort bis zum 30. Juni 2021. Eine Fortsetzung müssten die Abgeordneten dann neu beschließen. An den Übertragungen sollen auch Bürgerinnen und Bürger teilnehmen könne.

Lindemann mahnt zur Disziplin

Grund für den Beschluss sind die nach wie vor hohen Corona-Fallzahlen. Am Rande der Sitzung forderte Landrat Rolf Lindemann (SPD) mehr Disziplin im Umgang mit dem Virus: "Die aktuelle Situation schätze ich als sehr bedrohlich ein. Anhand der Zahlen stellen wir fest, dass allein im November sich die Fälle verdreifacht haben. Wenn sich das so weiterentwickelt, dann werden wir in der Inzidenz auf die Marke von 200 Infizierten pro 100.000 Einwohner zumarschieren. Ab dieser Schwelle wird es dann nochmal ungemütlich, weil dann weitere Einschränkungen drohen." Mit Stand vom Donnerstag liegt die 7-Tage-Inzindenz in Oder-Spree laut Angaben des Landes bei 162,7 [www.kkm.brandenburg.de].

Barnim soll Wasserstoff-Vorreiter werden

Mehrheitlich wurde im Barnimer Kreistag eine gemeinsame Vorlage von CDU, SPD, Linken, Bauernverband und Bündnis 90/Die Grünen beschlossen. Die sieht vor, den Landkreis zur Wasserstoff-Region zu entwickeln und ein entsprechendes Konzept vorzulegen. Im Rahmen der seit Jahren verfolgten Null-Emissions-Strategie könne somit die Energiewende weiter aktiv vorangebracht werden. Ziel sei es Barnim und Uckermark als Leuchtturmregion für den Wasserstoff zu etablieren. Perspektivisch könnten Busse, Abfallsammelfahrzeuge, aber auch die Heidekrautbahn mit Wasserstoff angetrieben werden. Für die Entwicklung zur Wasserstoffregion Barnim sollen laut Antrag Mittel geplant, eine Potenzialstudie erstellt und auch eine Personalstelle geschaffen werden.

Frankfurter Stadtentwicklungs-Konzept auf dem Weg

Zum vorletzten Mal in diesem Jahr tagt am Donnerstagnachmittag in Frankfurt (Oder) Stadtverordnetenversammlung. Dabei stehen allein 32 Punkte auf dem öffentlichen Teil der Tagesordnung.