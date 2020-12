Landrat Rolf Lindemann (SPD) hat am Donnerstag die Schließung einer Gaststätte in Bad Saarow verfügt. Das Bahnhofshotel hatte in den vergangenen Tagen Speisen und Getränke angeboten, weil es angeblich zu einem "Königreich Deutschland" gehöre und sich deshalb nicht an die Infektionsschutzverordnungen halten müsse.



Lindemann, der nach eigenen Angaben seit sechs Jahren mit sogenannten "Reichsbürgern" beruflich zu tun hat, wollte auch "klare Kante" zeigen. Dies sei das einzige Konzept gegen diese Gruppierung, so der SPD-Politiker. Als Infektionsschutzbehörde habe er durchgreifen müssen, sagte Lindemann dem rbb. Der Besitzer des Bahnhofshotels könnte jetzt maximal vor dem Verwaltungsgericht eine Öffnung des Lokals erreichen.

Das Hotel am Bahnhof wirbt auf seiner Internetseite, dass in seiner Lokalität die Gesetze des "Königreichs Deutschland" gelten. Außerdem werde an zahlungskräftige Kunden auch das Grundgesetz verschenkt.