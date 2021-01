rbb / Maximilian Horn Audio: Antenne Brandenburg 28.01.2021 | O-Ton Friedhelm Boginski | Bild: rbb / Maximilian Horn

Brief an Ministerpräsidenten - Bürgermeister fordern Erhalt des Arbeitsgerichts Eberswalde

28.01.21 | 17:23 Uhr

Mit einem offenen Brief an Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) haben am Donnerstag alle Bürgermeister und Amtsdirektoren des Landkreises Barnim gegen die geplante Schließung des Arbeitsgerichtes Eberswalde protestiert. Sie fordern den Erhalt des Standortes.

Vorwurf: Land zieht sich aus ländlichem Raum zurück

"Das Vorhaben der Landesregierung erfüllt uns mit Befremden", heißt es von den Verfassern. Sie betonen, dass soziale Gerechtigkeit auch wohnortnahe Gerichte brauche. Nur wenn Bürgerinnen und Bürger sich in der Nähe ihres Wohnorts auf den Rechtsstaat berufen könnten, werde der Glauben an zuverlässige Gerichte bestärkt.



Außerdem werfen die Verfasser der Landesregierung grundsätzlich vor, sich zunehmend aus dem ländlichen Raum zurückzuziehen. In den letzten Jahren seien bereits das Schulamt und der Landesbetrieb für Straßenwesen geschlossen worden. Für die Verfasser ist das "nicht akzeptabel".

Jörg Matthes, Direktor des Amtes Britz-Chorin-Oderberg, sagte dem rbb, dass man gerade als strukturschwache Region Landesbehörden brauche, um Defizite auszugleichen. Stattdessen seien seit 2006 rund 30 Prozent der Arbeitsplätze des Landes aus Eberswalde abgezogen worden, wie die Verfasser des Briefes schreiben. "Jetzt ist Schluss", sagte auch Friedhelm Boginski (FDP), Bürgermeister von Eberswalde, im rbb. "Sonst haben wir irgendwann im Nordosten keine Landesbetriebe mehr."

Auch Direktoren der Arbeitsgerichte protestieren

Mit dem Brief schließen sich die Bürgermeister und Amtsdirektoren dem Protest der vier Direktoren der Arbeitsgerichte in Brandenburg an. Die Direktoren der Gerichte in Potsdam, Frankfurt/Oder, Cottbus und Eberswalde hatten am Mittwoch einen Brief veröffentlicht.



Seit Mitte Januar ist bekannt, dass drei Arbeitsgerichte in Brandenburg bis 2023 schließen sollen. Es gebe wenig Neuzugänge und viele Richter gingen in Pension, begründete Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) diesen Schritt. Die Arbeitsgerichte sollen durch einzelne Gerichtstage ersetzt werden.