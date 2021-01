rbb/Fred Pilarski Audio: Antenne Brandenburg | 21.01.2020 | Fred Pilarski | Bild: rbb/Fred Pilarski

Kaskade von Staudämmen - Polen plant Bau von Staustufen in der Oder

22.01.21 | 15:51 Uhr

Die Oder gilt als letzter freifließender Strom in Mitteleuropa und ist für die Binnenschifffahrt schwer berechenbar. Die polnische Seite drängt auf eine Regulierung. Die neuesten Ausbaupläne stellen in ihren Dimensionen jedoch alle bisherigen Vorhaben in den Schatten. Von Fred Pilarski

Nach dem Willen des Warschauer Infrastrukturministeriums sollen in die Oder Staustufen eingebaut werden - alleine neun Stufen am deutsch-polnischen Abschnitt. Entsprechende Unterlagen sind auf der staatlichen Internetseite gov.pl abrufbar [PDF, Regierung Polen, in polnischer Sprache].



In dem Papier werden verschiedene Varianten durchgespielt - mit Wasserständen von 2,10 Metern bis zu 2,70 Metern. Das wäre fast das Doppelte der heutigen Wassertiefe an vielen Abschnitten. Hinter den Stau- und Schleusenbauwerken sind jeweils bis zu acht Kilometer lange Abschnitte definiert, auf denen ausgebaggert werden soll.

"Ökologische Katastrophe"

Sascha Maier, Gewässerspezialist im BUND Brandenburg, sagte, nach einem solchen Umbau wäre der Fluss nicht mehr wiederzuerkennen. Eine Staustufe wäre eine ökologische Katastrophe, so Maier. "Weil sie den Charakter des Flusses wegnimmt. Der fließt dann einfach nicht mehr. Sie bekommen ganz andere Ökosysteme. Sie bekommen eine Seenkette und keinen freifließenden Fluss mehr - und das ist ja die Oder."

Vom Schwarzen Meer zur Ostsee?

Insgesamt ist das Projekt noch in einer frühen Phase - die jetzt bekannten Unterlagen, veröffentlicht am 23. Dezember, dienen zunächst der Vorbereitung einer strategischen Umweltprüfung. Dennoch sind sie mehr als ein Gedankenspiel: Sie ordnen sich ein in das Projekt eines geplanten Donau-Oder-Elbe-Kanals, der alten Idee einer Wasserstraßenverbindung zwischen Schwarzem Meer, Ost- und Nordsee. Vor allem Polen und Tschechien treiben diese Pläne im Moment wieder voran und bringen sich damit ein in die Diskussion um das Konzept der Transeuropäischen Verkehrsnetze (T-EN); dieses wird derzeit innerhalb der EU überarbeitet. Insofern könnte jetzt Druck aufgebaut werden, um sich große Budgets zu sichern.



Im vergangenen Sommer haben sich deshalb 18 Naturschutzverbände aus fünf europäischen Staaten zusammengetan, um bei der Europäischen Kommission gegen das Projekt zu argumentieren. Auch die wichtigsten deutschen Naturschutzverbände bezeichnen das Vorhaben als "naturschutzpolitischen Irrsinn". Es wäre das Ende der letzten großen und noch relativ naturnahen Fluss- und Auenlandschaften, so die Kritik.

Die Oder schneller und tiefer machen

Keine Zukunftsmusik ist ein anderes Ausbauprogramm, dessen Umsetzung in den nächsten Wochen beginnen könnte. Zwischen Frankfurt und Schwedt sollen Hunderte von Buhnen erneuert werden. Das sind Steinbarrieren, die wie Stachel in den Fluss ragen und den Strom in die Mitte des Flussbetts leiten. Dazu kommen sogenannte Längsbauwerke, die an Flussbiegungen wie Leitplanken für das Wasser wirken. Formuliertes Ziel des Ganzen ist es, die Oder schneller und tiefer zu machen, um Eisbrechern Zugang zu Eisbarrieren zu verschaffen, die wiederum Hochwässer aufstauen könnten. Kritiker halten dies für einen Vorwand, um Binnenschifffahrt möglich zu machen.

Laichplätze und Feuchtgebiete in Gefahr

Für Christian Wolter vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie ist schon dieses Vorhaben eine Katastrophe für die Ökosysteme im Fluss. Die Laichplätze zahlreicher Fischarten würden beseitigt, Feuchtgebiete an den Ufern würden verschwinden. Der wirtschaftliche Gewinn wäre gegen den ökologischen Verlust marginal. Die Oder sei eben nicht der Rhein, auf dem fast 700-Mal mehr Fracht transportiert wird. Nach seiner Auffassung gebe es in der Region keine wirtschaftlichen Strukturen, die so einen Ausbau rechtfertigen. "Stattdessen verlieren wir eine Flusslandschaft – für nichts."