Ermittelt wurde bereits seit dem 24. Januar 2020. Laut Staatsanwaltschaft soll ein Investor unter anderem die Bürgermeister-Siegesparty von Angela Homuth in Höhe von 2.200 Euro finanziert haben - als Gegenleistung für die Unterstützung für einen Grundstückskauf.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat Anklage gegen die Wildauer Bürgermeisterin, Angela Homuth (SPD), erhoben. Es bestehe der hinreichende Verdacht, dass sie sich für Bauvorhaben eines Investors eingesetzt und dafür Zuwendungen erhalten habe, bestätigte der Sprecher der zuständigen Korruptionsabteilung bei der Staatsanwaltschaft Neuruppin, Frank Winter, am Mittwoch dem rbb.

Außerdem soll Homuth aus ihrer Zeit als Abgeordnete und Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung von Wildau im Wahlkampf um das Bürgermeisteramt Wahlhilfen im Wert von 10.000 Euro erhalten haben. Daraus resultiere der Vorwurf der Bestechlichkeit von Mandatsträgern, so Winter.

Durch die Ermittlungen seien noch zwei weitere Tatvorwürfe hinzugekommen, sagte Frank Winter dem rbb: Homuth soll demnach einen Scheinauftrag in Höhe von rund 1.500 Euro durch den Investor zugunsten eines mit der Bürgermeisterin befreundeten Ehepaares ausgelöst haben.

Angela Homuth erklärte dazu gegenüber dem rbb schriftlich, dass sie die Anklageschrift und damit auch die einzelnen Vorwürfe noch nicht kenne. Weiter betonte sie, dass sie nicht bestechlich sei und das auch vor Gericht beweisen werde. Deshalb habe sie auch ein Angebot der Staatsanwaltschaft abgelehnt. Diese hätte von der Erhebung einer Anklage abgesehen, wenn sie im Gegenzug einen Strafbefehl akzeptiert hätte.

Das Hauptverfahren findet wegen des Vorwurf der Bestechlichkeit von Mandatsträgern am Oberlandesgericht (OLG) in Brandenburg an der Havel statt. Es ist die erste Anklage im Land Brandenburg, die wegen eines solchen Tatvorwurfs zum OLG geht. Für Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern gibt es kein Mindeststrafmaß. Hier gibt es einen Spielraum zwischen einer Geldstrafe und einer maximalen Haftstrafe von fünf Jahren.