Einer der Gewinner des Abends ist der neue Vorsitzende Daniel Sauer (CDU). Ein Mitglied seiner Fraktion hatte zusammen mit Vertretern von SPD, BfB/FDP und der Linken den Abwahlantrag eingebracht. Während der Debatte wurde wenig konkrete Kritik an Vida vorgetragen. "Es hat wiederholt Anwürfe in der Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister gegeben", sagte Sauer dem rbb. Es habe darüber hinaus auch im Zusammenhang mit Einwohnerfragestunden Probleme bei der Positionierung des Vorsitzenden gegeben - mit Blick auf Inhalte und politische Agenda seiner Fraktion, so Sauer weiter.

Es handele sich um ein machtpolitisches Spiel. "Dass nun ausgerechnet die CDU - die hier nur drittstärkste Kraft geworden ist in Bernau und zu den Wahlverlierern gehört - jetzt den Wahlgewinner abwählte, das passt in das aktuell bundesweite Klüngel-Image dieser Partei", sagte Vida dem rbb.

Er betonte zugleich, dass er "ohne Zorn oder Groll" gehe. Traditionell stellt die stärkste Fraktion den Vorsitzenden – in Bernau sind das die Freien Wähler. Nun hat die Mehrheit der Bernauer Stadtverordneten mit dieser Regel gebrochen. Was das für das Debattenklima in der Bernauer Kommunalpolitik bedeutet, wird sich in den kommenden Sitzungen zeigen.

Sendung: Antenne Brandenburg, 26.03.2021, 15:10 Uhr