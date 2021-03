Die Zahl der Geflüchteten, die in Brandenburg in Unterkünften von Land und Kommunen leben, ist 2020 zurückgegangen. Ende Dezember des vergangenen Jahres waren 18.859 Geflüchtete in diesen Einrichtungen untergebracht, das sind 434 weniger als ein Jahr zuvor. Das geht aus Angaben des Sozial- und des Innenministeriums in Potsdam hervor. Die Zahl der in Brandenburg neu aufgenommenen Gefüchteten ging im vergangenen Jahr um 1.155 zurück - auf 2.407.