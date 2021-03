Die Brandenburger Landesregierung hat am Dienstag einem Gesetzentwurf zur Neustrukturierung der Arbeitsgerichts-Bezirke im Land zugestimmt. Folge davon ist, dass die Standorte Eberswalde (Barnim), Potsdam sowie die Cottbuser Außenstelle Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) geschlossen werden. Künftig sollen nur noch vier Arbeitsgerichte an den Standorten Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin bestehen bleiben. Als Zugeständnis kündigte Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) an, dass es künftig an ausgewählten Amtsgerichtsstandorten Gerichtstage für arbeitsgerichtliche Streitigkeiten geben soll: an Amtsgerichten wie Eberswalde und Senftenberg sowie Luckenwalde und Perleberg. Potsdam soll künftig vom Standort Brandenburg/Havel übernommen werden.

"Die Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit duldet keinen Aufschub, da ansonsten die Arbeitsfähigkeit mehrerer Standorte in absehbarer Zeit nicht mehr gewährleistet wäre", sagte Justizministerin

Susanne Hoffmann (CDU) am Dienstag nach der Kabinettssitzung. Seit 2003 gingen die Verfahren an den Arbeitsgerichten in Brandenburg kontinuierlich zurück - nach Ministeriumsangaben insgesamt deutlich über 50 Prozent. Die derzeitige Personalausstattung sieht 20 Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit vor. Sogenannte Kleinstgerichte mit weniger als drei oder zwei Richtern seien vor allem in Krankheits- oder Vertretungsfällen nicht mehr funktionsfähig.



Beispielhaft ging Hoffmann auf den bislang kleinsten Standort in Eberswalde ein. Der Personalbestand an Richtern liege hier unter zwei und bei Rechtspflegern bei einem. "Jedenfalls wenn man von die Personalbedarfs-Planung zugrunde legt", erklärte Hoffmann. Das zeige, dass in Urlaubs- und Vertretungszeiten so eine Funktionsfähigkeit eines solchen Gerichts nicht mehr gewährleistet sei. "Deshalb ist die Strukturreform dringend nötig", fügte sie hinzu.



Der Entwurf soll noch in diesem Jahr in den Landtag eingebracht werden. Nach Angaben des Ministeriums soll er im Januar 2023 in Kraft treten.