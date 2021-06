30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag - Zögerliche Liebe über den Gartenzaun

Bild: dpa/Tim Brakemeier

17.06.21 | 13:29 Uhr

30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag: An der Grenze ist der Besuch in Polen zum Einkaufen, Arbeiten oder Studieren Alltag. Doch die Annäherung verlief weder selbstverständlich noch ohne Rückschläge. Von Isabel Röder

Am 17. Juni 1991 unterzeichneten der polnische Ministerpräsident Jan Krzysztof Bielecki und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl sowie die jeweiligen Außenminister den "Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit". In langen Sätzen und bedeutungsschweren Begriffen legte dieses Papier den Grundstein für die Neugestaltung der deutsch-polnischen Beziehungen nach der Wiedervereinigung.

Bereits die ersten Zeilen heben die Erwartungen an die kommenden Jahre hervor: die leidvollen Kapitel der Vergangenheit sollen abgeschlossen, die Trennung Europas endgültig überwunden werden. Polen möchte Teil der Europäischen Gemeinschaft werden und wirtschaftlich zu den westlichen Ländern Europas aufschließen. Auch die Unantastbarkeit der Grenze wird nochmals hervorgehoben. In insgesamt 38 Artikeln formulieren die beiden Staaten die Leitlinien ihrer zukünftigen Zusammenarbeit [bpb.de]. Dabei gehen die Vorstellungen erstaunlich weit ins Detail: so soll zum Beispiel die deutsch-polnische Schulbuchkommission gefördert werden. Auch die Gründung des deutsch-polnischen Jugendwerks wird hier beschlossen.

Die Anerkennung der Grenze war Voraussetzung

Was heute nach Selbstverständlichkeiten klingt, war vor 30 Jahren ein entscheidender Schritt Richtung Zukunft. Zwar hatte die DDR die Grenze zu Polen bereits 1950 anerkannt und die Freundschaft zum Nachbarland stets betont, doch bereits die Reise über die Grenze war außer in den 1970er Jahren nur mit Visum möglich. Für die Menschen aus Westdeutschland bedeutete der Vertrag hingegen einen kompletten Neuanfang.

Eine weitere Unterschrift: Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher und sein polnischer Amtskollege Krystof Skubiszewski unterzeichnen am 14. November 1990 in Warschau den deutsch-polnischen Grenzvertrag, in dem die Oder-Neiße-Linie als polnische Westgrenze anerkannt wird

Möglich wurde dieser, nachdem ein halbes Jahr zuvor, am 14. November 1990, die Bundesrepublik den Verlauf der Grenze zu Polen entlang der Oder-Neise-Linie anerkannt hatte. "Für die Menschen in Polen, war das das A und O", sagt Dagmara Jajeśniak-Quast, Leiterin des Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien an der Europa-Universität in Frankfurt (Oder). Ohne diese Anerkennung wäre der zweite Vertrag nie möglich gewesen. "Doch für die wirtschaftliche Entwicklung Polens war der Nachbarschaftsvertrag der wichtigere", sagt Jajeśniak-Quast.

Viel Misstrauen musste zu Beginn überwunden werden

Seitdem sind die Beziehungen durch viele Hochs und einige Tiefs gegangen. Gerade zu Beginn waren die Erwartungen groß. "Wir haben immer an das deutsch-französische Beispiel gedacht", sagte Tadeusz Mazowiecki, ehemaliger Ministerpräsident Polens zum fünften Jahrestag 1996. Damals wähnte er die beiden Länder auf einem guten Weg dorthin. Doch zu dieser Zeit musste auch viel Misstrauen in der Bevölkerung überwunden werden.

Hier galt es nicht nur die Wunden des Zweiten Weltkriegs zu versorgen, auch die Erfahrungen nach der Grenzöffnung 1991 belasteten die Annäherung. Im April 1991 nach dem Ende der Visumspflicht bewarfen deutsche Neonazis polnische Busse mit Steinen und jagten polnisch sprechende Menschen durch die Straßen von Frankfurt und Guben.

EU-Beitritt war wichtiges Zwischenziel

Auf höherer politischer Ebene war der Beitritt zur Europäischen Union in den Anfangsjahren das große Zwischenziel. "Dass wichtigste ist jetzt, dass Polen und Deutsche gemeinsam daran gehen, dass wir Polen möglichst bald in der Europäischen Union begrüßen", so die Formulierung des frühere Außenministers Hans-Dietrich Genscher beim Jubiläum 1996. Deutschland sollte hier die Rolle des Anwalts, des Mentors für Polen einnehmen. 2004 erfüllte sich dieser Wunsch. Waren aus Deutschland lassen sich damit noch leichter in Polen verkaufen. Inzwischen ist das Nachbarsland zum sechst wichtigsten Käufer von Exportwaren für Deutschland aufgestiegen.

Auch im Grenzgebiet ist inzwischen Alltag eingekehrt. Deutsch-polnische Kindergärten, Busverbindungen über die Grenze, enger Austausch in der Verwaltung. Wie stark Doppelstädte wie Frankfurt und Slubice inzwischen verwachsen sind, zeigte sich zu deutlich während der Corona-Panemie, als die Grenze über mehrere Wochen komplett geschlossen war. Als Wohngemeinschaft bezeichnete Frankfurts Oberbürgermeister René Wilke die heutige Doppelstadt. Ein Bild, das er sich für die gesamte Grenzregion wünscht.

Alltag im Grenzgebiet - Verstimmung auf politischer Ebene

Während der Austausch im Kleinen jeden Tag gelebt wird, haben sich auf den oberen politischen Ebenen in den letzten Jahren tiefere Gräben gebildet. Seitdem Polen von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) regiert wird, zweifeln Menschen auf beiden Seiten zunehmend daran, wie viele Werte die zwei Staaten noch teilen. Polens abweisende Haltung bei der Aufnahme von Flüchtlingen, die Schritte der polnischen Regierung, die Justiz zu kontrollieren, homophobe Beschlüsse oder das faktische Verbot von Abtreibungen sind hier Beispiele.

Mehr zum Jahrestag rbb/Larissa Mass 30 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaftsvertrag - Bekundungen von Freundschaft nach dem Schreck der Grenzschließung Seit 30 Jahren pflegen Frankfurt (Oder) und Slubice den Plausch über den Gartenzaun. Die Corona-Pandemie hat jedoch Schwieirgkeiten zwischen Deutschland und Polen sichtbar gemacht. In Slubice sollte nun demonstrativ gekittet werden.



"Ich glaube, die europäische Kommission ist hier noch zu schwach", sagt Jajeśniak-Quast, Professorin an der Europa-Universität. Wenn es anders nicht ginge, dürfe nicht nur kritisiert werden. "Sondern es müssen auch Sanktionen gezeigt werden. Und das wurde nicht gemacht", so die Wirtschaftswissenschaftlerin.

"Deutschland muss ernsthaftes Interesse zeichen"

Gleichzeitig sieht sie auch die deutsche Seite in der Verantwortung. Um das Erreichte nicht zu verspielen, müsse Deutschland ernsthafte Interesse zeigen, sagt Jajeśniak-Quast. Das hieße zum Beispiel ernsthaft in die polnische Sprache zu investieren. "Dass wir 30 Jahre nach dem Nachbarschaftsvertrag in Frankfurt (Oder) noch keine deutsch-polnische Schule haben, das ist ein Skandal."

So konkrete Absichten für die weitere Zusammenarbeit sind bisher ausgeblieben. 30 Jahre nach Unterzeichnung des Nachbarschaftsvertrages würdigt am Donnerstag der Brandenburgische Landtag gemeinsam mit dem polnischen Botschafter das Erreichte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft seinen Amtskollegen Andrzej Duda zunächst zum vier Augengespräch in Warschau.