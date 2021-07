Standortsuche für Zukunftszentrum Deutsche Einheit - Alles auf Frankfurt

07.07.21 | 13:49 Uhr

07.07.21 | 13:49 Uhr

Das Rennen ist eröffnet: Mehrere ostdeutsche Städte bewerben sich um das Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Brandenburg setzt dabei voll auf die Oder-Stadt Frankfurt. Von Hanno Christ



Der Brandenburger Ex-Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) dürfte schon länger nicht mehr an einem Kabinettstisch Platz genommen haben. Vor allem nicht an jenem, der in der Mitte Berlins steht und vom Bundeskanzleramt umgeben ist. An diesem Mittwoch war es dann aber wieder soweit. Als ehemaliger Vorsitzender der Kommission "30 Jahre friedliche Revolution und Deutsche Einheit" warb der 67-Jährige vor dem Bundeskabinett noch einmal final für sein Herzensprojekt, mit dem er sich nebenbei noch selbst ein Denkmal setzen könnte: das Zukunftszentrum Europäische Transformation und Deutsche Einheit. Das Projekt mit dem sperrigen Namen ist für Platzeck eine "Verbeugung vor der Lebensleistung der Ostdeutschen". Eine Verbeugung, die für ihn mehr als 30 Jahre nach der Einheit reichlich spät kommt. Jetzt soll sie Wirklichkeit werden, untermauert mit zig Millionen vom Bund - eine Art Post-Einheits-Wumms.

Guggenheim des Ostens?

So sind laut Platzeck allein für den Bau etwa 200 Millionen Euro veranschlagt, deutlich mehr also als der neue Landtag in Potsdam mit fast 140 Millionen Euro einst gekostet hat. Dazu kommt ein Jahres-Etat von 43 Millionen Euro für etwa 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im Interview mit der "Zeit" [zeit.de] sprach Platzeck von einem "Dom", den man errichten wolle. Oder - in einem anderen Interview - von einer Architektur à la Guggenheim. Egal was es wird: Es sind große Worte, die fallen, und wohl nicht minder ausgewachsene Erwartungen, die damit geweckt werden. Schon 2022 soll das Zentrum seine Arbeit aufnehmen. Fertig soll der Bau bis 2027 sein und als Leuchtturm aus Ostdeutschland strahlen, obgleich noch nicht klar ist, wen genau er beleuchten soll und wohin - in die Vergangenheit oder in die Zukunft? Nach allem, was zu hören und zu lesen ist, ist es beides: Zum einen soll es Begegnungszentrum sein, zum anderen Denkschmiede für die Demokratie und wissenschaftlicher Knotenpunkt für Forschungen. Im Fokus stehen dabei gesellschaftliche Umbrüche, beispielsweise durch den Zerfall der Sowjetunion oder eben die Deutsche Einheit, aber auch Veränderungen, die der Klimawandel mit sich bringen könnte. Das Feld ist ein weites. Klar ist: Gleich welche Stadt den Zuschlag erhalten wird, es wird für sie eine Art Bescherung.

Frankfurt ist ein idealer Kandidat

Als eine der ersten Städte meldete Frankfurt (Oder) Begehrlichkeiten an. "Die meinen uns", verkündete der Frankfurter Oberbürgermeister René Wilke (Die Linke) selbstbewusst auf einer Pressekonferenz, kurz nachdem das Projekt erstmals offiziell vorgestellt worden war. Geht es nach dem Kriterienkatalog, den eine Arbeitsgruppe unter Platzeck vorab erarbeitet hatte, könnte Wilke tatsächlich viele Häkchen setzen. Gesucht ist etwa eine Stadt mit Umbruchserfahrungen. Von denen hat Frankfurt reichlich, wenn nicht gar zu viele zu bieten. Noch heute schwelgt die Stadt von Zeiten, in denen die Frankfurter Halbleitertechnik gefragt war und viele Arbeitsplätze sicherte. Nach der Wende gingen die Bewohner und es kamen die Enttäuschungen wie das Desaster der Chipfabrik. Nun könnten die Wunden, die der Umbruch schlug, Chancen für morgen sein: Weil viel abgerissen wurde und Investoren zuweilen eher einen Bogen um die Stadt machten, kann der Oberbürgermeister mit baureifen Flächen wuchern, nach denen sich Boom-Städte wie Leipzig oder Dresden mittlerweile die Finger lecken.



Landesregierung unterstützt Frankfurter Pläne

Die Stadt hat sich berappelt und sich einen internationalen Ruf als europäische Grenzstadt mit der polnischen "Schwesterstadt" Slubice am anderen Oderufer erworben. Die Viadrina-Universität bietet eben jene akademische Anbindung, die die Väter und Mütter des Zukunftszentrums sich wünschen. Außerdem kommt eine immer bessere Verkehrsanbindung dazu. Wer nach Frankfurt will, kann mit dem Zug kommen oder über die Autobahn. Und der neue BER-Flughafen ist mittlerweile von der Lachnummer zum Standortvorteil gereift. Im Brandenburgischen genießt Frankfurt bereits großen Rückhalt: Die Stadtverordneten votierten einstimmig für eine Bewerbung um das Zukunftszentrum und auch die Landesregierung hat sich rasch auf die Seite Frankfurts geschlagen, über Parteigrenzen hinweg. Wie konkret diese Zustimmung auch finanziell ausfällt, ist allerdings noch nicht bekannt. In der Stadt haben sie bereits eine Taskforce ins Leben gerufen, die das Zentrum an die Oder lotsen soll.

Starke Konkurrenz

Die Konkurrenz ist seit Wilkes Ankündigung deutlich gewachsen - aus fast allen ostdeutschen Bundesländern. So haben für Sachsen unter anderem Leipzig, Halle und Plauen Interesse signalisiert. Thüringen hat bereits ein altes Schloss als möglichen Zentrumssitz ins Gespräch gebracht. Leipzig wiederum will als Zentrum der friedlichen Revolution punkten. Die sächsische Landesregierung hat angekündigt, insgesamt 150.000 Euro für Bewerberstädte zuschießen zu wollen. Wer am Ende den Zuschlag bekommt, soll im ersten Halbjahr 2022 entschieden werden. Politische Vorentscheidungen für das Projekt an sich werden aber schon jetzt gefällt, so wie an diesem Mittwoch im Bundeskabinett. Und der Zeitpunkt, eine möglichst breite Zustimmung für ein so kostspieliges Vorhaben zu ernten, ist kein schlechter. Denn so kurz vor einer Bundestagswahl stehen die Regierenden einem Ja sicher näher als einem Nein. Wann, wenn nicht jetzt ist Zeit, um mit einer Verbeugung vor Lebensleistungen zu beginnen?