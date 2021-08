Interview | Ein Jahr nach der Wahl in Belarus - "Wir befinden uns mitten in einem Trauma"

Bild: rbb/ Raphael Jung

11.08.21 | 13:52 Uhr

Seit einem Jahr kommt Belarus nicht zur Ruhe. Einer, der seitdem das Land verlassen hat, ist der Historiker Aliaksei Bratachkin. Im Interview mit rbb|24 spricht er über Geschichtsfälschung, Staatsgewalt und seine Arbeit an der Viadrina in Frankfurt (Oder).

rbb|24: Herr Bratachkin, vor genau einem Jahr hat die Wahlkommission Alexander Lukaschenko zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt. Tausende Demonstrierende wurden seitdem verhaftet, haben das Land verlassen. Was hat sich für Sie als Wissenschaftler verändert?



Aliaksei Bratachkin: Ich kann nur für die Gemeinschaft der Historiker sprechen. An den staatlichen Universitäten wurden viele entlassen. Es wurde auch gefährlich in einigen Bereichen zu forschen, vor allem in Verbindung zum Zweiten Weltkrieg. Denn die Regierung benutzt die Geschichte. Zum Beispiel sagt sie in ihrer Propaganda, dass alle, die demonstrieren, die Nachkommen von Menschen sind, die damals das Nazi-Regime unterstützt haben. Natürlich kritisieren einige Historiker diese Aussagen.

Sie arbeiteten am European College of Liberal Arts in Minsk auch zur Erinnerungskultur über den zweiten Weltkrieg in Belarus. Wurde das nicht auch für Sie gefährlich?



Ich hatte Angst als ich noch in Belarus war. Die Atmosphäre war paranoid, vor allem unter Mitgliedern der Nichtregierungsorganisationen. Hier in Deutschland fühle ich mich sicher. Aber meine Gefühle sind gemischt. Ich bin hier, aber jeden Tag lese ich Nachrichten aus meinem Land, treffe mich mit Kollegen. Zwei Historikerinnen sind nach Berlin gezogen. Sie haben Familien, die in Gefahr sind. Als wir uns getroffen haben, haben wir uns wie in einer Therapie-Gruppe unterhalten.



Wir versuchen, uns gegenseitig zu unterstützen. Und als Historiker, als Wissenschaftler, versuchst du immer, rationale Erklärungen für das zu finden, was gerade passiert. Zum Beispiel frage ich mich, wie dieses enorme Ausmaß an Staatsgewalt überhaupt möglich wurde.

Im Frühjahr musste das College, für das Sie gearbeitet haben, schließen. Sie bekamen dann an der Europa-Universität Viadrina ein Stipendium als Gastdozent. Hier haben Sie zwei Seminare zur Geschichte Belarus im 20. Jahrhundert geleitet. Welche Erfahrungen haben Sie dabei gemacht?



Als Historiker brauchen wir immer eine kritische Distanz zu den Ereignissen. Und das ist schwierig, wenn sich alles noch im Fluss befindet. Wir befinden uns mitten in einem Trauma. Die Seminare haben mir geholfen, eine kritische Distanz zu den Ereignissen zu finden. Es ist, als sprächen wir über das Trauma und suchen dabei Erklärungen für das, was gerade in Belarus politisch passiert. Davor gab in mir nur ungeordnete Emotionen.

Historiker Aliaksei Bratachkin aus Belarus gastiert als Dozent an der Europauniversität Viadrina

In den Seminaren waren Studierende aus vielen Ländern. Wie ist es mit ihnen über die Geschichte Belarus zu sprechen?



Ich hatte Studierende aus Russland, der Ukraine, Georgien, Belarus, aber auch der Türkei, Frankreich und Deutschland. Die Studierenden aus den früheren sowjetischen Staaten verstehen, was gerade passiert. Auch wenn alle Länder ihre eigenen Erfahrungen machen. Für die anderen ist es schwieriger. Wir haben eine andere Sozialstruktur, andere Werte. Aber wenn wir über politische Probleme sprechen, frage ich, was sie aus ihren Ländern kennen. Zum Beispiel gibt es autoritäre Elemente in der Türkei. Beispiele populistischer Politik finden sich auch in Frankreich oder in Deutschland.

Im September endet ihr Stipendium als Gastdozent. Was haben Sie danach vor?



Das ist schwierig zu beantworten. In Belarus kann ich nicht legal arbeiten. Ich suche gerade nach Möglichkeiten, jetzt noch nicht zurückzukehren. Wir leben in einer politischen Krise, Gewalt ist das Hauptinstrument der Regierung. Und es gibt viele Opfer dieser Gewalt. Das ist ein riesiges Problem für die Gesellschaft. Aber es ist auch schwierig für mich, mich hier zu integrieren. Ich muss Strategien finden, um mich an diese neue Gesellschaft anzupassen.

Wenn es möglich wäre, würden Sie also gerne nach Belarus zurückkehren?



Nach all diesen Ereignissen bin ich stolz auf die Menschen. Es war für mich wie ein Wunder. Denn seit über 26 Jahren leben wir in einer Diktatur. Jetzt habe ich eine neue Generation von Menschen gesehen, die ihre Würde einfordern. Wir haben sehr gute Leute, aber eine schlechte Regierung. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview führte Isabel Röder für Antenne Brandenburg. Bei dem Text handelt es sich um eine gekürzte und redigierte Fassung. Sendung: Antenne Brandenburg, 11.08.2021