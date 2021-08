Geflüchtete kommen über Belarus und Polen auch in Deutschland an

Seit rund vier Wochen kommen verstärkt Geflüchtete in der Erstaufnahmestelle in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) an, die über Belarus und Polen nach Deutschland eingereist sind. Das hat Martin Burmeister, Sprecher des Innenministeriums Brandenburg, auf Nachfrage dem rbb bestätigt. In der Nacht auf Freitag seien es 23 Menschen gewesen, überwiegend aus dem Irak. Insgesamt seien in den letzten vier Wochen rund 100 Menschen angekommen.